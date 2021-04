Vital é colocado no radar do São Paulo e negócio chega na direção do Corinthians: “Recebeu sondagens da Itália”, informa jornalista

O São Paulo venceu mais uma nesta última terça (20) e começou a fase de grupos da Copa Libertadores com o pé direito. A vítima da vez foi o modesto Sporting Cristal, que tomou 3 a 0 em casa. Luan, Eder e Benítez marcaram os gols da partida.









Na manhã desta quinta (22), Casares, que ainda busca mais reforços, foi alvo de uma nova especulação no mercado de transferências. Mateus Vital, do Corinthians, estaria na mira do São Paulo.

Os rumores surgiram na web e foram esclarecidos pelo jornalista Jorge Nicola, ex-Grupo Disney. O mesmo conversou com algumas pessoas ligadas à diretoria do Corinthians, que prontamente negaram a possibilidade de negócio. Vital, aliás, recebeu algumas sondagens da Itália.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



O rival de Itaquera vive um momento delicadíssimo e não descarta vender alguns jogadores neste semestre. A Roma consultou a situação do meia-atacante, mas não avançou e esfriou a tratativa. O São Paulo, por outro lado, deve dar um tempo nas contratações, já que Casares trouxe um ‘pacotão’ de jogadores nesses últimos meses.

Reforços do São Paulo em 2021:

Bruno Rodrigues

Martín Benítez

William

Miranda

Éder

Orejuela