Vitão e Icardi: Entenda trolagem feita com cantor envolvendo Wanda Nara, Luiza Sonza e Whindersson Nunes

Um dos principais centroavantes do mundo, Mauro Icardi voltou a ser assunto no Brasil por sua vida pessoal com Wanda Nara, por causa da participação do cantor Vitão no ‘FlowPodcast’. Acontece que um internauta trolou a equipe do programa passando uma pergunta em nome de Icardi e dizendo que o astro do PSG se inspirava em Vitão na ‘vida amorosa’.

+ CONFIRA A TABELA COM OS CONFRONTOS DA CHAMPIONS LEAGUE

O Cantor Vitão virou alvo dos haters da internet após começar a namorar com a cantora Luiza Sonza, que estava recém-separada do humorista e boxeador amador Whindersson Nunes. Vitão já tinha certo grau de proximidade do ex-casal e visto pela internet como amigo dos dois, assim que começou a namorar Luiza.

Questionado no ‘FlowPodcast’ sobre o suposto comentário feito por ele: ‘Meu Casal’, na foto de Whindersson e Luiza, enquanto os dois eram casados, Vitão afirmou que isso nunca aconteceu.

– A galera gosta de criar umas novelas, só que com a vida real de outras pessoas. (…) Esse bagulho aconteceu comigo e com a Luiza, de que a galera gosta de criar historinha e a mentira rende muito mais do que a verdade. A mentira é mais interessante – disse.

Vitão falou que nunca foi amigo de Whindersson e que é fã do humorista, e concluiu que o machismo enraizado na sociedade é culpado pela polêmica toda.

– O estopim foi o machismo do brasileiro, de não suportar uma mulher se divorciando e tendo outro relacionamento. O comentário que eu mais li foi ‘devolve a mulher do Whindersson’. A pessoa não chega a considerar a vontade dela de terminar um relacionamento e começar outro como todo mundo.

– A galera é tão ‘nóia’ com esses bagulho por a gente ter gravado um clipe juntos. (…) Eu não era amigo do Whinderson, a gente nunca chegou a se aproximar e ser amigos, a gente ‘se trombou’ umas três ou quatro vezes. A gente nunca chegou a desenvolver uma amizade, só nos conhecíamos. Mas eu sou muito fã dele, independente de qualquer coisa. Esse machismo enraizado afeta a Luiza, a mim e ao Whindersson. O cara foi chamado de corno, galera fazendo várias piadas. Ninguém tá ai pro ser humano – completou.

RELAÇÃO COM ICARDI E WANDA NARA

Um situação semelhante aconteceu com Icardi, atualmente no PSG, Wanda Nara e Maxi López, ex-jogador de times como Barcelona e Vasco. Wanda foi casada com o atacante Maxi López por cinco anos em uma relação que rendeu três filhos ao casal.

A diferença é que Icardi e Maxi eram reconhecidamente tidos como grandes amigos. O casamento de Maxi com Wanda chegou ao fim em 2013, quando a argentina traiu seu marido com Icardi. Cinco meses depois da separação, Wanda se casou com o atacante que hoje defende o PSG.

Com o novo marido, Wanda e Icardi começaram a fazer inúmeras provocações ao ex Maxi, pai dos filhos da executiva nas redes sociais. Inclusive, o atacante, hoje no PSG, chegou a tatuar uma foto dos filhos de Wanda e Maxi.