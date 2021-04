Vítima de racismo, atleta do Valencia protesta: “Não pode perdoar e deixar assim”

Mouctar Diakhaby, zagueiro do Valencia, sofreu ofensas racistas durante o jogo contra o Cádiz, válido pelo Campeonato Espanhol. A situação repercutiu fora de campo, e o atleta resolveu se pronunciar oficialmente hoje (06).

Diakhaby disse que o atleta do Cádiz, Juan Cala, o chamou de “negro de merda”, e isso fez com que ele abandonasse o campo logo em seguida. Pelas redes sociais, o francês pediu ações dos organizadores do campeonato, e aproveitou para agradecer o apoio que recebeu do time.









“Olá. Quero falar do que se passou em Cádiz no domingo. Bom, depois de dois dias é mais tranquilo e quero falar. Durante uma jogada, um atleta do Cádiz me insultou e as palavras foram “negro de merda”. O jogador me disse isso e eu não posso aceitar. Todos viram a minah reação e isso não pode acontecer no dia a dia, ainda mais no futebol que é um esporte de respeito”, afirmou Diakhaby no comunicado.

Ele prosseguiu: “Depois disso eu e meus companheiros decidimos ir para o vestiário – o que foi uma boa decisão. E um jogador deles pediu para um dos nossos que esquecêssemos aquilo e voltássemos para o campo. Eu e meus companheiros dissemos não, porque as coisas não são assim. Você não pode perdoar e deixar assim”.

Diakhaby explicou o que sentiu quando foi ofendido. “Hoje, eu me sinto bem, mas doeu. Doeu muito. Há coisas assim na vida, mas eu espero que a La Liga faça algo e imponha sanções tudo se esclareça. Quero agradecer ao Valencia e aos meus companheiros e treinadores pela solidariedade, carinho e apoio”, finalizou.