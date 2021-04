Vitinho convence Mancini e Timão terá meio inédito em volta do Paulistão; Cazares e Otero devem ser mantidos com joia do “Terrão”

A Federação Paulista de Futebol (FPF) já tem uma tabela de jogos que poderão ser realizados pelo Campeonato Paulista ainda nesta semana caso consiga a liberação de órgãos estaduais. Entre as equipes que entrariam em campo nessa condição, o Corinthians de Vagner Mancini já treina no CT Joaquim Grava aguardando a ordem para entrar em campo, seja lá qual for o adversário.









A última vez que o Timão disputou uma partida aconteceu há 10 dias, pela segunda fase da Copa do Brasil. Após empate por 1 a 1 com o Retrô-PE no tempo normal, o time de Mancini levou a melhor na decisão por pênaltis em confronto levado para Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Pelo Paulistão, o Corinthians disputou sua última partida no último dia 23 de março, também em Volta Redonda, diante do Mirassol. O Timão venceu por 1 a 0, com gol de Gustavo “Mosquito” Silva e pênalti defendido por Cássio nos minutos finais. Para o próximo duelo, ainda sem data e adversários definidos, o time titular deve sofrer mudanças.

Vitinho se destacou nos treinos táticos e Mancini deve escalá-lo de titular no Paulistão (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)



Os colegas do Meu Timão, portal que traz informações quentes do Corinthians, apurou que o jovem Vitinho vem treinando como titular e deve estar entre os 11 iniciais já para o próximo duelo. O meia de 21 anos vem treinando com personalidade e deve entrar na vaga de Mateus Vital, que passou por artroscopia no joelho.

Vitinho atuou como meia-atacante na base do Corinthians, mas Mancini pode colocá-lo mais recuado, até como segundo homem do meio de campo. A tendência é que o treinador alvinegro rode o elenco de maneira a ter uma formação ofensiva com Gabriel, Cantillo ou Ramiro e Vitinho ao lado de Cazares.

A tendência é que o Corinthians retorne ao Paulistão com:

Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro (Cantillo) e Vitinho; Cazares, Otero e Jô.