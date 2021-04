Vitinho e Cauê ganham chance e medalhões devem ir para o banco contra Guarani; Bruno Méndez ganha chance na zaga

O Corinthians volta a campo na noite deste domingo (11) após a Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmar o retorno do futebol no estado. A partir das 20h (de Brasília), o Timão encara o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, e deve ter em campo uma equipe com mudanças em relação ao empate com o Retrô, com vitória nos pênaltis, pela Copa do Brasil.









A tendência é que a equipe que irá a campo em Campinas tenha a presença de jovens promessas da categorias de base. De acordo com a reportagem do site “MeuTimão”, a expectativa é que Vagner Mancini rode o elenco e utilize, praticamente, equipes diferentes contra Guarani e Ferroviária, já na próxima terça-feira (13).

Para o confronto do final de semana, o meio-campista Vitinho pode ficar com a vaga de Cazares no meio de campo. Já na referência do ataque, Cauê é candidato para ocupar o lugar de Jô. Além deles, Rodrigo Varanda deve ser acionado pelo lado esquerdo do ataque. Outra novidade estará no sistema defensivo.

Cauê e Bruno Méndez: podem aparecer no time titular (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians/Divulgação)



Depois de ser utilizado na lateral, tanto na esquerda quanto na direita, Bruno Méndez pode substituir Jemerson e realizar sua primeira partida como zagueiro na temporada. A expectativa é que o uruguaio forme dupla com Gil. O meia Ramiro ainda pode surgir no lugar de Otero, enquanto Luan corre por fora para voltar a equipe.

Cauê, centro avante do Corinthians HOJE podia MUITO estar no lugar do Jô de titular, tem intensidade que o nosso querido centro avante não mostra desde a volta ao timão. — corintiano triste (@Sou1Pug)

A provável escalação do Corinthians contra o Guarani, diante deste cenário, tem: Cássio; Fagner, Bruno Mendez, Gil (Jemerson) e Fábio Santos; Gabriel, Vitinho e Otero (Ramiro); Mosquito, Varanda e Cauê. Vale destacar que o Corinthians coloca em xeque as permanências de Jemerson, Cazares e Otero, todos em reta final de contrato.