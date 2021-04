Vitinho é novidade de última hora e Athletico vai ousado para 2º jogo na Sul-Americana; Carlos Eduardo segue fora dos relacionados

A Copa Sul-Americana 2021 adotou um formato novo com uma fase de grupos instalada, assim como na Libertadores. Somente o melhor de cada uma das 8 chaves avança às oitavas de final em que encaram os eliminados da outra competição sul-americana em 3º lugar nos seus respectivos quadros. No caso do Athletico, o torneio começou de forma positiva na semana passada.









Na altitude de Quito, o Athletico venceu o Aucas pelo placar de 1 a 0 col gol marcado pelo volante Erick. Só que o time de António Oliveira não está à frente do Grupo D, pois os peruanos do Melgar derrotaram o Metropolitanos, fora de casa, por 3 a 2 na rodada inicial. Nesta quarta-feira (28), o Furacão recebe os venezuelanos, às 19h15, em Curitiba.

De acordo com a colega Monique Vilela, setorista do CAP no portal Banda B, Oliveira testou um time ofensivo na última atividade no CT do Caju. Com Carlos Eduardo ainda em fase de recuperação, Christian deve sair para a entrada de Vitinho no ataque. Dessa forma, a equipe ganharia uma opção mais vertical no setor ofensivo rubro-negro.

Thiago Heleno retorna ao time titular na Copa Sul-Americana (Foto: Gabriel Machado/AGIF)



Quem também retorna ao time titular são o goleiro Santos, recuperado de Covid-19, e o zagueiro Thiago Heleno, que não pôde jogar na altitude equatoriana por questões fisiológicas. Assim, saem Bento e José Ivaldo.

Com isso, o provável Athletico deve ser:

Santos; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Canesin e Léo Cittadini; Nikão e Renato Kayzer e Vitinho.