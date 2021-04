Vitinho fala sobre início no Corithians e garante: “Podem esperar muita raça”

Vitinho, meio-campista de 21 anos do Corinthians, falou sobre sua trajetória no Timão, clube que está desde seus cinco anos de idade. Além disso, o jovem afirmou que a torcida pode esperar “muita raça” dele, que vem sendo relacionado pelo técnico Vagner Mancini aos jogos.

O meia torce para o Corinthians desde a infância, muito por influência do pai. “Meu pai que me ensinou a torcer e gostar do clube desde pequeno. Ele me colocou no Chute Inicial do clube quando eu tinha de 4 a 5 anos. Fiz teste no futsal do Parque São Jorge também e acabei ficando”, disse o jogador à Corinthians TV, afirmando também que “convivia mais no Parque São Jorge do que em casa”.

Corinthiano de arquibancada, #FilhoDoTerrão e com sonho de ser campeão com o Alvinegro no profissional. Essas são algumas características do nosso atleta Vitinho, recém-promovido da base alvinegra.

Convocado para o time de cima para disputar o Paulistão, Vitinho falou sobre como foi sua reação ao receber a notícia. “Estava saindo do treino, chegando em cassa, aí o supervisor me mandou mensagem pra eu me reapresentar no profissional e fiquei sem reação. Falei pro meu pai, ele ficou feliz e disse que chegou minha hora. Esse era o sonho do meu pai”, revelou o jogador.

Contra o São Caetano, na vitória por 1 a 0, Vitinho fez sua estreia pelo profissional do clube. “Indo pro estádio deu um frio na barriga, estava muito tenso, vendo meus ídolos treinando do meu lado. Aí quando o Mancini me chamou eu falei ‘chegou minha hora’. No primeiro toque parecia que eu estava sub-15, ansiedade passou e foi tudo muito rápido”.

O jogador também deu um recado para a torcida, falando o que ela pode esperar de seu jogo. “Podem esperar muita raça, vontade, velocidade, busco sempre jogar pra frente, fazer gol. Almejamos títulos e meu sonho é ganhar um título pelo Corinthians”, finalizou.