Vitinho ganha pontos com Ceni e vira alternativa para o time titular do Flamengo; atacante tem gol e assistência nos últimos jogos

O Flamengo passeou contra o Unión La Calera no Maracanã e garantiu a liderança do grupo G da Libertadores. O Rubro-Negro aplicou 4 a 1 e agora soma 6 pontos, contra 4 da LDU, 1 do próprio adversário chileno e zero do Vélez. A força do elenco mais uma vez foi demonstrada, com boas entradas de Pedro e Vitinho.

“O Arrascaeta fez um bom gol e fez o jogo fluir. Mas num time que você tem coragem de botar seu camisa 10 de primeiro volante, você passa por isso. Eu opto pelos melhores jogadores que tenho. Gabriel foi eleito o melhor em campo? Merecido. Se fosse o Arrascaeta também, Gérson, Diego fez um grande jogo…”, disse o técnico Rogério Ceni.

Além do centroavante reserva de Gabigol, que já tinha o seu valor reconhecido pela Nação, agora Vitinho também vem conquistado a confiança dos torcedores com boas atuações consecutivas, o que fazem até mesmo alguns torcedores do Flamengo pedirem sequência para o camisa 11 no time titular.

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo



Contra o La Calera, o atacante atuou apenas 14 minutos após entrar no lugar de Everton Ribeiro, o suficiente para participar do golaço de Pedro, tendo papel fundamental na jogada. O atleta jogou pelo lado direito do campo, mesma posição onde foi titular contra o Volta Redonda, pelo Carioca.

Vitinho marcou um dos gols da vitória que garantiu o título da Taça Guanabara ao Flamengo. Com Everton Ribeiro vivendo altos e baixos, pode estar pintando uma chance ao camisa 11 como titular, ele que marcou quatro vezes em 11 jogos na temporada de 2021.