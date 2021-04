Vitória do Flamengo sobre o Palmeiras na Supercopa do Brasil gera memes na internet; veja a zoação

Na manhã deste domingo (11), o Flamengo x Palmeiras fizeram um jogão para decidir quem iria levantar o troféu da Supercopa do Brasil, no estádio Mané Garrincha. Após empate em 2 x 2 no tempo normal, o Fla conquistou mais uma vez o título se consagrando bicampeão.

O jogo foi bem movimentado, com chances dos dois lados. O placar foi aberto logo nos minutos iniciais, após Diego Alves falhar na saída de bola e a bola sobrar para Raphael Veiga, que marcou um belo gol. Gabigol deixou tudo igual antes dos 26 minutos da primeira etapa.

Flamengo é bicampeão da Supercopa do Brasil. (Foto: AGIF)



O Fla conseguiu virar a partida após boa jogada individual de Arrascaeta, que acertou um belo chute no canto do gol de Weverton. O Palmeiras empatou nos pênaltis depois de Rodrigo Caio puxar a camisa de Rony dentro da área. Com o empate em 2 x 2 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis e a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni saiu vitoriosa após vencer por 6 x 5.

Diego Alves foi um dos principais jogadores do Fla na conquista da Supercopa do Brasil. (Foto: AGIF)



Abaixo, confira a zoação dos flamenguistas ao vencer o Palmeiras neste domingo:

Atualizando que os mlks é foda

O palmeiras…

Não tem Copinha

Não tem Mundial e

Não tem Supercopa

❤️���� — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97)

April 11, 2021

Até Neymar entrou na zoação.