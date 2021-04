Vitória sobre o PSG faz City ser ‘rei das viradas’ na Champions desde chegada de Guardiola

Ir para o intervalo no mata-mata da Uefa Champions League vencendo o Manchester City de Pep Guardiola nem sempre é garantia de vitória. E a virada por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes, nesta quarta-feira, no duelo de ida da semifinal, foi mais uma prova disso.

Depois de ir para o intervalo perdendo por 1 a 0, o City voltou e com gols de De Bruyne e Mahrez arrancou a vitória em Paris.

Essa foi a terceira virada do City de Guardiola em um mata-mata de Champions desde 2016-17, temporada em que o treinador chegou ao clube inglês.

Neste período, nenhuma outra equipe teve tantas viradas nas fases decisivas da competição, com o Real Madrid e Juventus tendo duas cada uma.

“A gente começou muito bem, depois que sofreu o gol sentiu um pouco da pressão. Todo jogador tem a chance de dar um toque na bola, e para muitos é a primeira vez em uma semifinal, então querem fazer tudo certinho. O segundo tempo nosso foi excelente. A gente fez dois gols fora de casa, mas eles são duros de enfrentar”, analisou Guardiola, à TNT Sports.

“Em alguns momentos você precisa de tempo para relaxar e ser mais você mesmo. É normal, são 180 minutos, você não quer perder a bola. Não joga de maneira livre. A gente mudou a forma de pressionar, foi um pouco mais agressivo no segundo tempo. Depois que achou nosso gol, pôde fazer mais um. Estou satisfeito com a performance, mas foi só metade do caminho”, completou.