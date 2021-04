Viúva de Tom Veiga lamenta saudade: ‘Sinto falta do bom humor’; assista

Cybelle Hermínio utilizou o Instagram nesta quinta-feira (22) para falar sobre a saudade de Tom Veiga, que faleceu em novembro de 2020. “Eu sinto muita falta do bom humor do Tom”, escreveu a viúva do intérprete de Louro José na legenda do vídeo, que exibe o casal no aeroporto antes da pandema.

Vale lembrar que Cybelle foi acusada de ter agredido o então marido em setembro de 2020. Recentemente ela também foi acusada de ter envenenado Tom Veiga. “Acho que já passou da hora das pessoas ouvirem minha versão da história. A coisa tomou uma proporção surreal”, se defendeu.

Assista ao vídeo abaixo: