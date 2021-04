Viúva Negra: novo trailer da Marvel com Scarlett Johansson

A Marvel Studios divulgou, neste sábado (3), um novo trailer do filme da Viúva Negra. Com lançamento previsto para julho nos cinemas e no Disney+, a produção deve chegar ao público mais de um ano após o previsto, com sucessivos adiamentos devido à pandemia do coronavírus.

Na trama, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) terá que lidar com uma perigosa conspiração ligada ao passado dela como espiã. O filme se passa entre Capitão América: Guerra Civil e Vingadores: Guerra Infinita e deverá apresentar Yelena Belova (Florence Pugh) como a sucessora da heroína no MCU.

Confira abaixo o novo trailer de Viúva Negra.

Viúva Negra estreia dia 9 de julho.