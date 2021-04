Cotada para última temporada da Dança dos Famosos, Christiane Torloni recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus (Covid-19). Nesta sexta-feira (9), a atriz de 64 anos compartilhou o registro da aplicação do imunizante e comemorou: “Viva a ciência!”.

“Vacina sim!”, escreveu a artista ao publicar um vídeo no Instagram do momento em que recebeu a dose do imunizante produzido pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca e a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

Nesta sexta-feira, Rita Lee também foi vacinada com a segunda dose da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan e Sinovac. “Viva o SUS [Sistema Único de Saúde], xô coronavírus”, comentou a cantora na publicação.

Segundo os dados divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa, 22.170.108 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina até ontem (8). Este número equivale a 10,47% da população nacional. Desde o início da pandemia, 345.287 mil brasileiros morreram por causa da doença.

Confira as publicações:

