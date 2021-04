O Real Madrid, neste sábado (24), desperdiçou a chance de retomar a ponta de LaLiga. Mais do que isso, empatou sem gols com o Betis e pode ver o rival Atlético de Madrid disparar na liderança da competição.

O 0 a 0 em casa foi alvo de críticas dos jornais espanhóis. O As chamou o empate de ‘patinazo fatal’, já que os Merengues podem ver os Colchoneros abrirem cinco pontos de vantagem no campeonato.

“Pelas suas baixas, desvantagens e uma falta endêmica de gol, o Real vive à beira do impossível, com a sensação de que com o que tem não dá para a Liga e para a Liga dos Campeões. Não há forense que o dê por morto, muito menos por ter Zidane no banco, mas cada jogo custa a ele um esforço imenso”, escreveu.

Já o Marca, além do empate, enfatizou que Zidane errou ao deixar Vinícius Júnior no banco. O brasileiro entrou somente aos 14 minutos da etapa final e não conseguiu mudar a história da partida.

“Vinícius não foi titular, mas o brasileiro gerou muito no ataque quando entrou, embora com pouca sorte na definição. A esta altura dá-se a sensação de que o Madrid não pode prescindir do brasileiro para gerar perigo e dar maior verticalidade e chegada à equipe branca”.

Com o empate, os comandados por Zinedine Zidane chegaram aos 71 pontos e seguem na 2ª colocação de LaLiga.

A próxima partida, agora, será contra o Chelsea, pelo primeiro jogo das semifinais da Uefa Champions League. O confronto será realizado no Estádio Alfredo Di Stéfano, na terça (27), às 16h.