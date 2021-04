Vivendo boa fase, Conceição ganha tempo para trabalhar no Cruzeiro; Raposa pode entrar em campo apenas 4 vezes em um mês

O Cruzeiro garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro em grande estilo no último domingo (25) após bater o Patrocinense pela última rodada da primeira fase. E para a surpresa de boa parte da torcida, o grande destaque da partida foi o atacante William Pottker, que ganhou uma chance com a ausência de Rafael Sóbis e não desperdiçou.

Agora, a Raposa trabalha para a primeira partida das semifinais, onde encara o América-MG. O primeiro jogo acontece no dia 2 de maio, no Mineirão, com mando da Raposa, e a partida de volta será disputada no dia 9, uma semana depois, no Independência. Isso signfica que o técnico Felipe Conceição terá tempo para trabalhar.

São duas semanas cheias após o fim da primeira fase do Campeonato Mineiro, já que o Cruzeiro segue na Copa do Brasil mas as partidas contra o Juazeirense só serão disputadas no mês de junho. Sendo assim, na melhor das hipóteses, a equipe jogará quatro vezes até o início da Série B caso esteja na final do estadual.

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro



O clube está a um mês da estreia da divisão nacional, que acontecerá no final de semana dos dias 28 e 29 de maio, fora de casa, contra o Confiança, em horário, data e local que ainda serão anunciados posteriormente pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O primeiro jogo em casa será contra o CRB, na segunda rodada.

Vivendo o melhor momento na temporada, o técnico Felipe Conceição terá tempo de sobra para azeitar a equipe, definir uma escalação titular e dar entrosamento aos 11 jogadores que seguirão no restante da temporada.