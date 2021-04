Thales Bretas fez um desabafo no Instagram após a piora no quadro de saúde de Paulo Gustavo, que segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com Covid-19. “Estou vivendo dias difíceis. Optando por ficar recluso, sem expor dores ou dificuldades na internet”, escreveu o médico na noite de sexta (2).

Ele compartilhou uma foto do humorista com os filhos do casal, Romeu e Gael. “Vivendo um momento particular da minha família, que ainda não sei o por quê mas no futuro espero entender. E sempre com muita fé, muito pensamento positivo pra ter o amor da minha vida ao meu lado novamente”, continuou Bretas.

“Peço desculpas pela ausência, pelos pacientes que aguardam meu retorno, e até pelos amigos que não tenho conseguido responder. Espero que entendam e continuem torcendo e rezando fervorosamente pela recuperação dele e de todos que sofrem com essa infecção tão sorrateira”, pediu ele. “Prefiro me manter mais recolhido poupando minhas energias todas pra cura dele!”, encerrou.

O médico ainda compartilhou o boletim médico com o estado do marido. Paulo Gustavo apresentou um agravamento de seu quadro clínico e precisou mudar o tratamento ao qual era submetido, passando a fazer terapia por oxigenação por membrana extracorpórea (Ecmo).

“Optamos pelo início da terapia coadjuvante com Ecmo com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas”, informou o hospital.

Pai do comediante, Julio Marcos também pediu orações para o filho por meio das redes sociais. “Está enfrentando uma árdua e dolorosa luta”, disse ele.

O ator está internado desde 13 de março, tendo sido intubado no último dia 21. Por sofrer de asma, uma doença respiratória, ele faz parte do grupo de risco do coronavírus.

