Vivo divulga 166 novas Vagas de Emprego com possibilidade de Trabalho Remoto

Trabalhe na Vivo e garanta inúmeros benefícios, além da tão sonhada carteira assinada! Se vocês está desempregado e/ou em busca de uma chance no mercado de trabalho, essa é uma oportunidade que não pode perder! A empresa está divulgando algumas possibilidades ao longo da semana pelo Brasil, a partir de cadastro de currículo! Veja, a seguir, como se candidatar!

Trabalhe na Vivo: Telefônica anuncia empregos para o país

São muitos empregos semanais disponíveis pela Telefônica, a conhecida Vivo. O que mais chama a atenção do público que quer fazer parte da equipe Vivo, são os vários benefícios disponíveis aos contratados: vale-refeição, assistência médica, vale-alimentação, assistência odontológica, complemento salarial por afastamento – INSS, auxílio para filhos, auxílio creche, seguro de vida, clube de vantagens e muito mais.

As oportunidades disponíveis no momento seguem abaixo(sendo 26 cargos com possibilidade de trabalho remoto) :

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Assistente Técnico

ATENDENTE

AUXILIAR

Recepcionista

Analista Big Data Sênior

Analista BI Sênior

Analista CRM JR.

Analista de Back Office de Mídia Online Pl.

Analista de BI | Sede Vivo Brasília/DF

Analista de BI Sr

Analista de Capacidade Pleno

Analista de Controle Financeiro JR

ANALISTA DE ENGENHARIA DE SERVIÇOS DIGITAIS PL

Analista de Indicadores Pl – Experiência do Cliente | Ouvidoria

Analista de Marketing Estratégico Pleno

Analista de Marketing / Projetos Sr

Analista de Marketing Promocional Júnior

ANALISTA DE OPERAÇÕES JR

Analista de Planejamento Comercial Pl

Analista De Planejamento e Controle

Analista de Processos Jr | Análise de Dados – São Paulo/SP

Analista de projetos digitais sênior

Analista de Projetos Sr

Analista de Publicidade Sr | Terra & VIVO

Analista de Qualidade de Rede Pleno (Analytics)

Analista de Segurança da Informação

Analista de Sistemas Consultor

Analista de Sistemas SR

Analista de Windows

Analista Financeiro JR

Analista Funcional

Analista Gestão Vendas Jr. (Gestão Telecomunicação) | Sede Vivo Brasília/DF (Vaga Exclusiva PCD)

Analista Implantação Cloud Sr | Data Center – Brasília/ DF

Analista Marketing Digital Pleno (AD TECH)

Analista Marketing Pleno | Gestão Ofertas – São Paulo/ SP

Analista Marketing Sênior

Analista MIDDLEWARE

Analista Planejamento e Controle Jr.

Analista Produção Pl

Analista Relacionamento Cliente Jr | B2B – São Paulo/ SP

Analista Segurança da Informação JR (Exclusiva PCD)

Analista Sênior de CRO l E-commerce B2C Vivo – Sede / SP

Analista Serviço Cliente

Analista Sistemas Sr.

Analista Storage Sr

ANALISTA SUPORTE OPERACAO JR (Desenvolvedor Full Stack)

Analista Suporte Vendas

Analista Telecom PL – Dados

Analista Trade Marketing Pl | Sede Vivo Recife/PE

Aprendiz – Coord Relacionamento Pessoas

Aprendiz – Recrutamento e Seleção

Arquiteto de Soluções de Infraestrutura

Consultor(a) Analytics

Consultor(a) Big Data

Consultor(a) Canais Digitais Smartphones & Equipamentos | E-commerce Vivo – São Paulo/ SP

Consultor(a) de Canais Digitais

Consultor (a) De Controle De Operações Financeiras

Consultor(a) de Marketing | Gestão de Dados – São Paulo/ SP

Consultor (a) de Modelagem de Crédito

Consultor(a) de Planejamento de Redes | São Paulo/ SP

Consultor(a) de Pré-Vendas | Arquitetura de Soluções – São Paulo/ SP

Consultor(a) de Produtos Digitais (IoT) | São Paulo/ SP

Consultor(a) de Produtos | Microinformática e Network – São Paulo

Consultor(a) Design Ops | E-commerce Vivo/ SP

Consultor(a) Pré Vendas I – São Paulo/SP

Consultor Área de Segurança

Consultor (a) Salesforce

Consultor(a) UX CRM

Consultor (a) UX Design

Consultor Bando de Dados

CONSULTOR – DESENVOLVEDOR(A) FULLSTACK

Consultor Gestão Vendas | Sede Vivo Goiânia/GO

Consultor Operação de TI

Consultor Sistemas CRM

Consultor Soluções Pré Vendas II

Coordenador(a) Produção TI | Integração

Coordenador(a) Projetos SAP

COORDENADOR(A) SERVICO AO CLIENTE

Coordenador Marketing Digital (Produção Digital)

Desenvolvedor(a) de interfaces

Desenvolvedor(a) de Testes A/B

Desenvolvedor de Software

Designer de Experiência

Designer de Produto Senior (Product Design) | E-commerce Vivo/ SP

Especialista Analytics

Especialista de Soluções Microsoft

ESPECIALISTA OPERAÇÃO DE TI JR

Especialista T.I Networking

Gerente Contas

Gerente de Marketing | Go to Marketing – São Paulo/ SP

Gerente de Negócios

Gerente de Operação de TI

Gerente Negócios III – Natal – RN

Gerente Operação de TI

Gerente Vendas B2C | Boa Vista/RR

Gerente Vendas B2C | Maraba/PA

Líder Desenvolvedor(a) de Testes A/B e Multifuncionais

Médico(a) do Trabalho (Porto Alegre/RS)

Operador de Monitoração

Programa de Novos Talentos em Marketing

Redator pleno

SUPERVISOR(A) CONTROLE AGENDAMENTO

SUPERVISOR(A) REDE

TECNICO(A) PROJETO JR

Técnico (a) Telecom JR

Tribe Tech Lead

A Telefônica- VIVO também conta com banco de talentos. Ou seja, os interessados que não forem selecionados podem continuar cadastrando o currículo para se manter no sistema da empresa, até que surjam oportunidades.

Banco de Talentos – Pessoas com Deficiência

Banco de Talentos Vivo – Diversidade

Como se inscrever

Para efetuar a inscrição, os interessados devem acessar o site de participação, escolher a oportunidade disponível e cadastrar currículo atualizado!

