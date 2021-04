Vivo Pay: Conta digital gratuita tem PIX e cartão sem anuidade

Nesta quinta-feira (29) a Vivo lançou uma nova conta digital totalmente gratuita e com cartão pré-pago, com o nome de Vivo Pay. Além disso, o cartão pertencente a essa conta não necessita do pagamento de anuidade por parte dos usuários. Os clientes ainda podem fazer depósito através das formas de transferência tradicionais como PIX, TED, DOC e boleto.

Ainda no ano de 2020, a Vivo lançou o Vivo Recarga. Mas a conta digital acabou ganhando um importante desenvolvimento, principalmente com a chegada do PIX e apesar da Vivo Pay parecer o antigo aplicativo do Vivo Recarga, não se tratam da mesma coisa.

Mesmo assim, é como se tivesse feito um “upgrade” do Vivo Recarga, e assim, surgiu um novo aplicativo diferente, o Vivo Pay. Além disso, a nova conta digital se mostrou uma nova possibilidade de oferecer serviços financeiros, principalmente agora que suporta o PIX. Outras vantagens associadas a essa conta da Vivo está justamente no fato de possuir alguns bônus de internet pré-pago.

Outro ponto a se destacar é que o Vivo Pay também já é compatível com o iOS, um avanço se considerarmos que o Vivo Recarga só estava antes disponível para Android. Enfim, não se trata do mesmo aplicativo, mas o Vivo Pay parece muito com uma versão evoluída do Vivo Recarga, com mais funcionalidades ligado às finanças e bônus de internet.

Mais detalhes da Vivo Pay com o uso do PIX

Apesar das diversas vantagens do Vivo Pay e a conta ser gratuita de se ter, é importante ficar atento, pois alguns serviços são pagos. Essa parte acabou não mudando muito do Vivo Recarga para o Vivo Play. Entre os recursos que não são gratuitos, temos, por exemplo, o depósito por boleto, em que é cobrado R$ 2,00.

Além disso, o aplicativo da conta digital da Vivo apresenta a possibilidade de depósito por TED ou DOC, cujo valor que o usuário deve pagar é R$ 3,50 em cada uma das transferências. O PIX seria a funcionalidade mais viável por ser gratuita, e assim, é uma maneira de usar a conta realmente sem custos.

Importante destacar como funciona o bônus de internet que o Vivo Pay oferece para quem usa a conta digital. Para isso, é preciso que se recarregue um pré-pago da Vivo, e assim, se tenha essa vantagem.

Apesar da quantidade de franquia ser menor do que o do antigo Vivo Recarga, a conta digital oferece internet bônus na mesma proporção do valor da recarga. Em ordem de valor da recarga e quantidade de bônus de internet, a Vivo Pay oferece essas 4 possibilidades:

R$ 15,00 – 200 MB; R$ 20,00 – 500 MB; R$ 25,00 – 800 MB; R$ 30,00 ou mais – 1 GB.

Outros benefícios da conta digital da Vivo

Muitas instituições financeiras têm oferecido produtos que apresentam cashback. Esse recurso tem sido algo que atrai um grande número de clientes em diversas empresas. Na conta digital Vivo Pay, existe o “Megaback”, nome que se deu a um bônus total de 20 GB se o usuário completar uma série de tarefas dentro do aplicativo.

Ao se cadastrar na conta digital, por exemplo, se ganha 2 GB. A mesma quantidade de internet é adquirida após o usuário realizar o primeiro depósito dentro do aplicativo. Além disso, a primeira compra com o cartão virtual pré-pago dá um bônus de 6 GB. Por fim, se for feita uma recarga com o cartão virtual no número da Vivo se ganha mais 10 GB.

Rodrigo Gruner, que é diretor de serviços digitais e inovação da Vivo explica que “Em vez de oferecer cashback e dinheiro, decidimos oferecer GB como recompensa para os usuários do Vivo Pay, pois sabemos como a conectividade tornou-se ainda mais essencial devido à pandemia. Queremos gerar valor para nossos clientes”.

De qualquer modo, a nova conta digital Vivo Pay oferece diversas vantagens interessantes como o próprio PIX, que caiu no gosto do brasileiro durante esses período. Apesar disso, é importante ficar atento as taxas nos depósitos em outras modalidade, para não ter surpresas no final.