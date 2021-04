Vizer: entenda os recursos e riscos ao baixar o app

O Vizer por muito tempo foi um dos aplicativos favoritos para os apaixonados por filmes e séries. Contudo, este serviço costuma encontrar instabilidade e muitas das vezes que o usuário o acessa, ele está fora do ar. Isso porque o Vizer não é exatamente uma opção legal e segura.

O Vizer acabou?

Fonte: Freepik/DivulgaçãoFonte: Freepik/Divulgação

Em 2018 foi anunciado que o Vizer iria “fechar as portas”. Na época, o comunicado oficial afirmava que o fim se dava apenas por falta de motivação. O texto também dizia que a decisão não tinha motivos financeiros, já que a plataforma nunca foi idealizada como uma forma de fazer dinheiro e sim democratizar conteúdo de qualidade.

O serviço funcionava desde 2016 com filmes e séries antigas ou em exibição disponibilizadas gratuitamente. Muitos dos longas adicionados na plataforma ainda estavam nos cinemas.

Como o site não era do distribuidor oficial dos títulos, o compartilhamento dessas produções poderia levar a processos judiciais, apesar do comunicado oficial não mencionar isso.

Após um tempo parado, o Vizer voltou a ser atualizado e já conta com os últimos lançamentos. Além do site, a plataforma também oferece um aplicativo próprio. Como o conteúdo não é legal, o app não é disponibilizado no Google Play Store e nem na Apple Store.

Quais os riscos de usar a plataforma?

Fonte: Freepik/DivulgaçãoFonte: Freepik/Divulgação

Seja pelo site ou aplicativo, assistir filmes e séries no Vizer podem vir com alguns riscos. Apesar da aparência limpa de anúncios, assim que clicamos em um dos títulos a publicidade aparece em uma outra aba.

Como estes anúncios não costumam ser bem filtrados, eles podem acabar redirecionando o usuário para páginas que escondem ataques phishing.

Ao fazer o download de alguma produção, vírus ou funcionalidades indesejadas podem ser instalados juntos. Inclusive, o próprio Vizer avisa que eles não têm controle sobre os links e anúncios exibidos.

Um outro ponto que gera insegurança no site é a ausência de políticas de privacidade. Sem essas informações não é possível saber quais os tipos de cookies que a plataforma coleta. Esses pequenos arquivos servem para identificar o usuário e podem salvar desde dados mais simples, como termos de busca até os mais sensíveis, como geolocalização.

Fonte: PhotoMIX/PexelsFonte: PhotoMIX/Pexels

O aplicativo também vem com alguns perigos. Como está fora das lojas oficiais, o usuário precisa ativar a instalação de fontes desconhecidas, o que expõe o dispositivo a uma série de ameaças. Ainda é possível que o app seja modificado por terceiros para interceptar dados e infectar o celular com vírus.

A escolha de usar ou não o Vizer é exclusiva do usuário, mas é bom saber os riscos que está correndo ao optar por usar a plataforma.

Para quem está cansado do catálogo da Netflix e procura por outros serviços de streaming legais, confira a nossa lista com 8 plataformas disponíveis no Brasil.