Vizeu faz pintura, Ceará bate Salgueiro, termina líder e amplia invencibilidade na Copa do Nordeste

Atual campeão, o Ceará chegou a incrível marca de 20 partidas sem derrotas na Copa do Nordeste. Pela última rodada da fase de classificação, o “Vozão” venceu o Salgueiro-PE por 3 a 0, no Castelão, em Fortaleza, neste sábado (10/04). A equipe alvinegra ampliou a maior sequência invicta da história do torneio.

O time comandado pelo técnico Guto Ferreira terminou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 16 pontos. O adversário nas quartas de final será o Sampaio Corrêa, que ficou na quarta colocação da chave.

Já o clube pernambucano, que está eliminado, ficou na sexta posição do Grupo B, com oito pontos.

Melhores desde o começo da partida, os donos da casa abriram o placar, aos 29 minutos do primeiro tempo. Após Vina cobrar escanteio, o goleiro Lucas tenta tocar na bola, mas não conseguiu. O lateral Gabriel Dias aproveitou a falha defensiva para cabecear para o fundo das redes.

No segundo tempo, Felipe Vizeu, que tinha acabado de entrar na partida, ampliou o marcador. O atacante levou a bola para o perto da meia-lua e acertou um lindo chute no canto direito do goleiro, que nem se mexeu.

O Ceará quase marcou o terceiro. Aos 39, João Victor foi lançado, e o goleiro Tanaka saiu da área e tentou cortar. Lima ficou com o rebote e chutou de longe, mas a bola foi para fora.

Felipe Vizeu comemora pelo Ceará CAIO ROCHA / FRAMEPHOTO / GAZETA PRESS

O jovem João Victor, de apenas 16 anos, entrou bem no jogo. A joia do Ceará limpou a marcação e chutou, mas o goleiro Tanaka fez grande defesa. No escanteio, o zagueiro Luiz Otávio marcou de cabeça.