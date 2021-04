Vizeu ganha tira-teima e Guto muda frente do Ceará para duelo contra o Jorge Wilstermann; Saulo e Lima disputam outra vaga

A classificação para as semifinais da Copa do Nordeste após a vitória de 3 a 0 sobre o Sampaio Corrêa no último final de semana já é passado para Guto Ferreira. O Ceará agora vira a “chavinha” para um dos grandes momentos da temporada: a disputa da Copa Sul-Americana. Nesta quarta (21), o Vovô recebe os bolivianos do Jorge Wilstermann, na Arena Castelão, às 19h15 (horário de Brasília).









Para o primeiro confronto pelo Grupo C – que ainda tem Arsenal de Sarandí (ARG) e Bolívar (BOL) -, o Ceará deve apostar em força máxima. O time inscreveu 50 atletas para a Sul-Americana, incluindo alguns jogadores da base. Jael, Oliveira, Fabinho e William Oliveira devem ser retornos, informa reportagem do GloboEsporte.com CE.

Na véspera do confronto diante do Jorge Wilstermann, o atacante Steven Mendoza, um dos mais rodados do elenco alvinegro, deixou claro que iniciar com o pé direito, especialmente em casa, é o grande objetivo do grupo. Vale lembrar que só se classifica para a fase de oitavas de final o primeiro colocado da chave.

“Começar com uma vitória é muito importante. Tanto para o grupo, mentalmente, como para nossa confiança. Cada vez que a gente inicia uma competição com o resultado positivo, é bastante importante. Nós estamos trabalhamos forte, não só para esse confronto, mas para todos da Sul-Americana que ainda iremos enfrentar”, disse o ponta, que deve iniciar no time titular.

Ceará retorna à Sul-Americana após 10 anos e estreia contra bolivianos nesta 4ª (Foto: Kely Pereira/AGIF)



A tendência é que Guto mantenha grande parte do time que venceu o Sampaio Corrêa, só que as mudanças no decorrer da partida e que surtiram efeito na etapa final devem protagonizar duas alterações na escalação. Saulo deve iniciar o jogo na vaga de Lima, enquanto que Felipe Vizeu, que balançou as redes, substitui Cleber como referência na área.

Recuperado de desconforto muscular, o meio-campista Oliveira retorna à equipe, que deve começar a partida contra o Wilstermann com:

Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Oliveira, Charles; Saulo (Lima), Vina e Mendoza; Felipe Vizeu.