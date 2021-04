“Você dá sequência quando o jogador te dá respaldo”; Cuca não foge de polêmica e rebate declaração de Hulk

O Atlético bateu o Athletic pelo placar de 1×0, no último sábado (24), e agora espera o seu adversário na semifinal do Campeonato Mineiro. O confronto não afetou a vida do Galo na classificação, uma vez que a liderança já estava assegurada, mas acabou marcado por uma polêmica. Ao final da partida, o atacante Hulk reclamou publicamente de sua situação no time do técnico Cuca.









“Eu queria muito estar jogando no meu melhor nível. Acho que não é só você estar bem fisicamente. Você precisa de confiança, e confiança requer minutos jogados, requer jogos seguidos. Infelizmente, não estou tendo isso. Queria poder estar falando outras coisas aqui, mas temos que ser verdadeiros. Preciso de jogos, preciso de ritmo, preciso de confiança pra poder apresentar meu melhor futebol. Desde que o professor Cuca chegou aqui, acho que não tive uma sequência de três, quatro jogos seguidos. É muito difícil“, lamentou o atacante.

Em entrevista coletiva, o técnico respondeu e elencou os motivos para deixar o camisa 7 no banco. “A sequência de minutos é recíproca. Você dá essa sequência de minutos, quando o jogador te dá todo o respaldo. Não que ele não esteja dando o respaldo. Mas eu, junto dele, tenho o Savarino que joga por ali, tenho o Savinho, tenho o Sasha, o Vargas. Então, são disputas que ocorrem. Eu tento ser o mais correto e coerente possível com todos“, afirmou Cuca, que apontou para um papo com o atacante antes de a polêmica ser exposta.

Contra o Athletic: Hulk atuou por 90 minutos (Foto: Alessandra Torres/AGIF)



“Tive ontem (sexta, 23) uma conversa com ele, antes do treinamento, e o perguntei em qual posição queria jogar. Ficou decidido que iria atuar de 9. Depois, no decorrer do jogo, vi que ele estava com uma certa dificuldade ali; pus ele na ponta direita, com o Sasha (como centroavante). Depois trouxe o Savarino para a direita, e voltei o Hulk para centroavante. Como eu havia prometido ontem, ele iria jogar os 90 minutos, independentemente de estar bem ou mal, até para ter segurança, não ficar preocupado em ser substituído. Passei essa tranquilidade a ele”, detalhou.

O Hulk tem recebido mais oportunidades do que merece. Ta jogando NADA.

Toda hora é uma desculpa diferente.

Hoje o Cuca o deixou o JOGO TODO.

O cara não consegue performar contra o Athletic de São João Del Rey?O que ele ta pensando?Clube GRANDE ou vc mostra ou vc RODA — R��️faeL ��️Lmeida (@Rafael26515009)

April 25, 2021





O treinador ainda destacou a análise de dados que é feita internamente e descartou qualquer tipo de previlégio no Galo. “Ele (Hulk) jogou praticamente todas as partidas comigo. Se não de titular, entrando nelas. E, hoje, tem o scout. O scout nada mais é que o raio-X do jogo. Hoje mesmo, pego o scout, olho o tape (vídeo do jogo), olho o que o jogador fez no jogo inteiro, faço comparativo com os outros, para daí ter a minha escalação. Eu tento cuidar de todos homogeneamente. Não cuido individualmente, separado de um em detrimento ao outro. Cuido de todos iguais, e com o Hulk também é assim“, completou.