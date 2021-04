‘Você dá sequência quando tem o jogador dando respaldo’

Principal contratação do Atlético-MG nesta temporada, Hulk desabafou após a vitória por 1 a 0 do Galo, na Arena Independência, sobre o Athletic, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.

O atacante de 34 anos cobrou o técnico Cuca por uma sequência maior no time titular.

“Sendo transparente, temos que evoluir bastante. Estamos trabalhando, tendo muita dificuldade. Esperamos dar a volta por cima. Queria estar no meu melhor nível. Não é só fisicamente, precisa de confiança, minutos jogados e não estou tento isso. Preciso de jogos, ritmo e confiança para apresentar meu melhor futebol. Desde que o professor Cuca chegou não tive uma sequência de três ou quatro jogos seguidos”, disse Hulk, ao Premiere.

“Difícil estar três meses sem jogar e não ter uma sequência. A cobrança é grande, tem que ter, mas a gente precisa de tempo. A sequência de jogos pode te dar mais ritmo, mais confiança. Espero pegar mais ritmo e confiança para jogar no meu melhor nível e dar alegria para a torcida do Galo”, completou.

Na coletiva de imprensa após a partida, Cuca analisou as declarações de seu atacante.

“Prometi para ele ontem que ele jogaria os 90 minutos, independente de bem ou mal, para não ter essa insegurança de ser substituído. Sequência de minutos é uma coisa recíproca, você dá essa sequência quando você tem o jogador te dando todo o respaldo. Não que ele não esteja, mas junto dele tenho o Savarino, Savinho, Sasha, Vargas. Tento ser o mais correto e mais justo”, analisou o técnico.

“Hoje tem um scout, é um raio-x do jogo, eu pego o scout, pego o tape, olho o que o jogador fez o tempo inteiro pra aí ter minha escalação. Eu cuido de todos de forma homogênea, igualmente, cuido de todos iguais e com o Hulk também é assim”.

Perguntado sobre a conversa que teve com Hulk após o treino de sexta-feira, Cuca deu uma resposta ríspida. “O teor da conversa minha com ele vai ficar entre nós”.

Contra o Athletic, Hulk atuou os 90 minutos. Mas antes disso, ele foi reserva, entrando no decorrer da partida, em três dos últimos quatro jogos.

Apesar de ter sido titular contra o Pouso Alegre, ele foi substituído logo após o intervalo.