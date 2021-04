“Você é botafoguense como eu?”; Kanu discute com torcedor após eliminação e vídeo viraliza na web

O Botafogo perdeu para o ABC, nos pênaltis, e se despediu da Copa do Brasil de 2021 na noite da última quarta-feira (14). Atuando no Frasqueirão, em Natal, o Glorioso chegou a buscar o empate no último lance, com Gilvan, de cabeça, mas foi derrotado nas cobranças alternadas e deu adeus à competição ainda na segunda fase.









Após o confronto, o clima esquentou na saída do estádio. Um grupo de botafoguenses esperava os jogadores na entrada do ônibus e uma discussão quente envolvendo o zagueiro Kanu foi divulgada nas redes sociais. Um dos mais identificados com o clube no elenco atual, o defensor clamou pelo apoio da torcida.

“O cara que veio está disposto a ajudar, irmão. O cara chegou tem 15, 20 dias. A gente está nessa p**** há mais de três anos. Vocês acham que eu não sofro desde a base? Não tem opção, é acreditar ou não é. Apontar é mais fácil“, reclamou. Na sequência, o torcedor pediu a palavra e foi, novamente, rebatido por Kanu.

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



O zagueiro que apontou para a situação financeira complicada do clube, que impedem contratações de impacto para a temporada. “O Botafogo mandou Marcelo embora. Mandou o Zé Welison embora, beleza. Mandou o Lecaros embora. E ficou com Luiz Otávio? Luiz Otávio é fraco!“, criticou o botafoguense.

“Irmão, não tem dinheiro! (…) Você é botafoguense como eu? Você acredita ou não? Então você acha que do dia para a noite vamos virar o Real Madrid?“, questionou. Logo após, em clima mais ameno, Jonathan, Gilvan, Douglas e Ricardinho se juntaram a Kanu e conversaram com os torcedores