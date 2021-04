‘Você é canhoto, mas tem dois pés-direitos’

Ex-jogador e com passagem pelo Flamengo entre 2010 a 2012, onde inclusive foi campeão carioca em 2011, o lateral-esquerdo Rodrigo Alvim também atuou na Europa e por lá teve a oportunidade de ser comandado no Belenenses pelo técnico Jorge Jesus, atualmente no Benfica. E durante o período em que defendeu as cores do clube lisboeta, o brasileiro protagonizou um episódio hilário com o Mister.

Em entrevista ao “Canal 11“, de Portugal, o ex-meia e companheiro de Alvim no Belenenses Cândido Costa lembrou de um puxão de orelha curioso dado por Jesus no defensor brasileiro, logo na sua chegada ao clube, em 2006. Logo no primeiro treino, o ex-Flamengo quis mostrar serviço ao treinador, mas acabou caindo numa saia justa que fez os demais jogadores do clube português caírem na gargalhada.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Rodrigo Alvim foi um lateral-esquerdo que o Belenenses foi buscar na altura do Jorge Jesus, e era um garoto muito no estilo militar. ‘Você bebe?’; ‘não senhor, não bebo não’; ‘você de vez em quando gosta de dar uma volta?’; ‘só se for na folga, não tem essas coisas para mim, palhaçada, desaforo, eu sou do foco’. E o primeiro treino calhou a ser um teste para ele, eles veem aquilo como uma oportunidade de agarrar uma vaga, e ele foi um desses”, começou por dizer.

“E o Jorge Jesus, quem o conhece, dá valor, em tudo tem que ser o melhor. Foram todos saindo (do treino) e ficaram o Alvim e mais dois ou três, e o Jorge Jesus: ‘é muito banho, mete-os nos olhos’. E nós todos já bebendo água. Saíram os demais e ficou só o Alvim, e aquilo abriu um mundo encantado de elogios: ‘é a diferença’. Depois, ele (Jesus) foi distribuindo os coletes, ele chega às águas e eu falei: ‘você foi uma máquina’, e ele: ‘não aproveito as férias, comigo não tem resenha, estou trabalhando para chegar aqui e mostrar que estou mais forte que os meus colegas’. Os coletes foram distribuídos e começa um trabalho de bola em campo reduzido. O Alvim recebe a bola e a passa por baixo, eu olho para o Jesus e ele: ‘eu logo vi, você é canhoto, mas tem dois pés direitos, eu logo vi, você não segura uma bola. E ele (Alvim) disse assim: ‘c***’. Ele estava morto (risos)”, completou.

Revelado pelo Caxias-RS, Rodrigo Alvim ficou no Belenses até 2008, quando então se transferiu para o Wolfsburg. Após dois anos na Alemanha, retornou ao Brasil para vestir a camisa do Flamengo, clube onde Jesus posteriormente foi multicampeão, entre 2019 e 2020.

No Rubro-Negro, Alvim, que não era titular da equipe carioca, disputou apenas 25 jogos e anotou dois gols. Por lá, ele não caiu nas graças da torcida e, inclusive, foi muito criticado por parte dela. Depois, foi para o Joinville, em 2012, e se aposentou com a camisa do Miami United, dos Estados Unidos, quatro anos depois.