Eliane (Malu Galli) será torturada psicologicamente pela irmã em seus últimos dias de vida em Império. Cora (Drica Moraes) insistirá que a doente deve revelar à filha que seu pai biológico é José Alfredo (Alexandre Nero), dono de uma fortuna. “Você é má”, acusará a acamada, que perceberá que malvada quer se dar bem em cima de Cristina (Leandra Leal) na novela das nove da Globo.

Na trama de Aguinaldo Silva, Eliane vai lamentar não ter nada para deixar para a família. “Ai é que você se engana. Cê tem uma fortuna pra deixar pra ela. O dinheiro do pai dela, Zé Alfredo”, lembrará a amargurada.

Com o estado de saúde crítico, a vendedora terá uma crise de tosse e será observada por Cora, que colocará um balde ao lado da cama para a irmã usar e não sujar a cama. “Você é má”, soltará a mãe de Cristina.

A personagem de Drica Moraes rebaterá e falará que ela mesma pediu para não chamar a ambulância. As cenas vão ao ar nesta sexta-feira (16). “Não é disso que eu tô falando. É do que você me disse. Que a minha filha pode ser herdeira de uma fortuna”, dirá a doente.

“Não é verdade? Ela pode ser filha do Zé Alfredo, sim. E ele virou um milionário”, contará a malvada. “Me diz uma coisa. Naquela época você me convenceu que não tinha como Cristina ser filha de Zé Alfredo. Você me fez acreditar que ela era de Evaldo [Thiago Martins]. Foi só de maldade, não foi?”, perguntará a personagem de Malu Galli.

Cora não deixará a irmã em paz

Vilã debochada

Cora fará uma expressão debochada e dirá que a irmã que deveria saber com quem se esfregava mais. “Eliane, pensa. Eu só quero o bem da família. Desses meninos que você botou no mundo, mas é como se fossem meus também. Você já fez burrada demais nessa vida, minha irmã. Não tem o direito de continuar errando”, comentará a megera, fingindo que está preocupada.

“Você vai embora, mas eles vão continuar aqui, e eu também. E quem vai cuidar deles sou eu. Não é justo eles continuarem nessa miséria se a Cristina tem direito…”, observará a mulher, ao ser interrompida pela doente. “Você quer se dar bem em cima dos outros, é isso?”, vai se impressionar Eliane.

Cora não aceitará a acusação e falará que deixou sua vida de lado para ajudar a irmã a cuidar dos filhos e de toda a família. “Agora quer o que? Que eu me vire aqui sozinha, nesse muquifo, sem um tostão?”, questionará a maldosa. “Quero que você fale para sua filha que ela é herdeira de um milionário”, insistirá Cora, enquanto a irmã tem outra crise de tosse.

Na trama, a personagem de Malu Galli descobrirá que está com câncer e morrerá no capítulo deste sábado (17).

Império (2014) ganhou uma “edição especial” para tapar o buraco deixado após a reta final de Amor de Mãe no horário nobre da Globo. Um Lugar ao Sol, próxima novela inédita da faixa das 21h, foi adiada para o segundo semestre deste ano.

