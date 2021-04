Você sabe quais foram as maiores guerras da História?

As maiores guerras da história: confira a lista

Você sabe quais foram as maiores guerras de toda a história?

Existem alguns conflitos que marcaram a humanidade devido ao seu caráter extremamente violento. No artigo de hoje analisaremos três desses embates, especialmente porque eles podem aparecer nas suas provas de história.

As maiores guerras da história: introdução

A história da humanidade é marcada por uma diversidade de guerras. Essas, por sua vez, foram causadas por uma variedade de motivações, desde a conquista de territórios até embates religiosos. Porém, é um fato muito conhecido que toda guerra causa destruição, seja em pequena ou em larga escala.

Algumas guerras, em especial, foram marcadas pela extrema violência e por um imensa quantidade de mortos: e são esses os conflitos que analisaremos hoje.

As Guerras Mundiais são muito lembradas e extremamente conhecidas no mundo ocidental. No entanto, algumas guerras que aconteceram no Oriente quase não são lembradas e, mesmo assim, lideram a lista de maiores conflitos do mundo.

Guerra dos Três Reinos

A Guerra dos Três Reinos aconteceu no período classificado como História Antiga, entre os anos de 220 e 280 d.C.. Os embates aconteceram no território onde hoje se encontra a China.

Na época, a China era dividida em três reinos, conhecidos como Wei, Shu e Wu. Esses lutavam com frequência entre si pelo controle de todo o território. Além disso, a população, formada majoritariamente por camponeses, viviam em péssimas condições, uma vez que a miséria estava presente em todos os reinos. Assim, esses indivíduos foram os protagonistas de alguns embates dentro da Guerra dos Três Reinos, lutando por uma vida mais digna.

Ao final da guerra, mais de 40 milhões de pessoas haviam perdido as suas vidas: e essa é justamente a característica que coloca essa guerra na lista das maiores do mundo.

Invasões Mongóis

É muito difícil falar em grandes e violentas guerras sem mencionar as invasões mongóis. O Império Mongol, liderado pelo Imperador Gengis Khan, possuía uma impressionante cavalaria, o que atribuía aos solados um enorme poder em terra. Devido aos seus poderosos exércitos e suas inovadoras táticas de guerra, os mongóis dominaram uma grande parte da Ásia, iniciando a expansão de seu território oficialmente em torno do ano Eles dominaram boa parte da Ásia e iniciaram a expansão do seu território em torno do ano 1200.

Por volta do ano 1300, o Império já havia conquistado boa parte do Oriente Médio e também da Europa, incluindo partes da Rússia e da Polônia.

Porém, os soldados dos exércitos de Gengis Khan eram conhecidos pelo uso constante da violência em larga escala. Dessa maneira, estima-se que as invasões mongóis tenham sido responsáveis por aproximadamente 70 milhões de mortes.

E é claro que não poderia faltar uma das duas guerras mundiais na lista de maiores guerra dos mundo. A Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre os anos de 1939 e 1945, foi o maior conflito de toda a história da humanidade, envolvendo todo o mundo.

A Segunda Guerra é caracterizada por uma série de conflitos extremamente violentos. Entre eles, podemos citar a Batalha de Stalingrado, iniciada no ano de 1942. Além disso, o grande número de mortes da Segunda Grande Guerra se deve também à Solução Final dos Nazistas, que consistia em assassinar milhões de judeus nos campos de extermínio.

O conflito terminou no ano de 1945 com cerca de 85 milhões de mortos.