Volante pouco utilizado por Ramírez pode ser liberado pelo Inter ao Sport, diz jornalista

O Internacional não teve uma boa estreia na Copa Libertadores da América de 2021. Com um desempenho fraco na partida disputada na altitude da Bolívia, o Colorado levou 2 a 0 do Always Ready e agora vai buscar a reabilitação diante do Deportivo Táchira, na próxima semana, na segunda rodada da competição.

No mercado de transferências, o Inter confirmou Carlos Palacios e Taison para o ataque. Enquanto o gringo já vem atuando com a camisa colorada, o ídolo da torcida foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e depende apenas das condições físicas ideais para entrar em campo.

Segundo a informação do jornalista Lucas Collar, saídas ainda podem ocorrer, uma delas para o Sport Recife. O Leão pernambucano teria interesse na contratação do volante Rodrigo Lindoso. Dessa forma, permaneceriam no elenco o titular Rodrigo Dourado e o garoto Johnny.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional



Atualmente com 31 anos, Lindoso está avaliado em 1,9 milhão de euros (cerca de R$ 12,6 milhões na atual cotação) de acordo com o portal Transfermarkt. No Clube do Povo, o jogador está desde 2018, quando veio do Botafogo. Porém, a paciência da torcida com o volante já não é a mesma de outros tempos.

Na última temporada, o meio-campista disputou 53 partidas e não balançou as redes adversárias. Em 2021, já foram quatro participações e também ainda não marcou. Atualmente, o contrato com o Inter possui duração somente até dezembro de 2021.