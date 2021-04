Volta de Dudu faz Palmeiras traçar plano e descartar R$ 950 mil de salário a Lucas Lima; tática é negociar jogadores caros do elenco

Há uma semana, antes da estreia do Palmeiras na Libertadores, Maurício Galiotte precisou responder aos anseios da torcida sobre um possível retorno de Dudu ao clube do coração em 2021. “A situação é o seguinte: empréstimo de um ano e, se o clube (Al-Duhail) quiser adquirir 80% dos direitos do Dudu, tem que pagar 6 milhões de euros até o próximo dia 15 de maio. Se o clube não exercer, Dudu é jogador do Palmeiras a partir de julho”.









O camisa 7 do Palmeiras foi negociado durante a última temporada, quando o futebol estava paralisado pela pandemia de Covid-19. Ele rumou para o clube do Catar por empréstimo de um ano – os árabes pagaram à vista 7 milhões de euros. De acordo com Galiotte, a situação está completamente nas mãos do Al-Duhail, que ainda não sinalizou se vai exercer o direito de compra do atleta.

“É simples assim. É decisão do clube. Se pagarem, Dudu joga lá por mais duas temporadas. Se não pagarem, ele volta a ser jogador do Palmeiras logo mais. É um jogador de peso, nível de seleção brasileira que pode retornar. Não posso garantir, não depende do Palmeiras, mas é um fato”, finalizou o mandatário do Verdão.

Dudu pode retornar ao Palmeiras em meados de maio (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images Argentina)



Pensando na hipótese de receber seu ídolo de volta, o Palmeiras já está fazendo os cálculos para arcar novamente com os altos vencimentos de Dudu. Reportagem do colega Danilo Lavieri, do UOL Esporte, informa que o camisa 7 retornaria com o salário que tinha quando saiu do Brasil, o que significa estar entre os mais bem pagos do país – mais de R$ 1 milhão entre salários CLT e direitos de imagem.

O Palmeiras admite ter que fazer ajustes na composição do elenco para que a folha não fique inchada demais, apura Lavieri. Se Dudu retornar e o Alviverde já tiver feito alguma contratação – Taty Castellanos, do New Yrok City, é quem está mais próximo -, a solução será envolver algum atleta em negociação para aliviar os cofres.

Na ponta da fila de jogadores valorizados do elenco de Abel Ferreira, estão Gabriel Veron, Wesley, Gabriel Menino, Danilo e Patrick de Paula. Todos eles já estão sendo sondados por gigantes da Europa, especialmente pela juventude das crias da Academia. Outra alternativa é negociar o empréstimo de jogadores que têm salários altos e não serão utilizados com tanta frequência. Neste momento, Lucas Lima é quem aparece na ponta da “barca”.

Lucas Lima ganha um dos maiores salários do Palmeiras – perto de R$ 1 milhão por mês (Foto: César Greco)



Com salários na casa dos R$ 950 mil mensais, o camisa 20 já vinha com pouco espaço no elenco de Abel e agora se recupera de lesão muscular na coxa. O Inter Miami, dos EUA, acena fazer uma proposta pelo meia, que tem vínculo no Palmeiras até dezembro de 2022. A torcida alviverde em sua maioria pede a saída do jogador, que não mostrou seu potencial desde sua chegada.