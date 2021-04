Volta Redonda x Botafogo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

A reta final do Campeonato Carioca se aproxima. Neste sábado, Volta Redonda e Botafogo abrem a 9ª rodada da Taça Guanabara no Estádio Raulino de Oliveira, às 21h05.

O Voltaço é o 2º colocado da competição, com 16 pontos – mesma quantidade do líder Flamengo, à frente pelo saldo de gols. O Botafogo é o 5º, com 11 pontos, e ainda busca entrar no G4 da competição.

FICHA TÉCNICA

Volta Redonda x Botafogo

Data-Hora: 10/04/2021, às 21h05

Estádio: Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Ivan Silva Araújo (RJ)

Transmissão: Record, Cariocão TV, Botafogo TV e Carioca Play

VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)

Andrey (Vinícius Dias); Oliveira, Luan Leite, Heitor, Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr, Luciano Naninho; MV, João Carlos, Alef Manga.

Suspensos: Gabriel Pereira

Pendurados: Bruno Barra e Andrey

​Fora: –

BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)

​Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan, Rafael Carioca; Luiz Otávio, Matheus Frizzo; Felipe Ferreira, Ricardinho e Marco Antônio; Rafael Navarro.

Suspensos: Matheus Babi

Pendurados: Paulo Victor

​Fora: –

Palpites: na redação do LANCE!, 40% dos votantes apostaram em uma vitória do Botafogo, 30% no empate e 30% no triunfo do Volta Redonda.