‘Voltou pra mim por ciúme’ · .

Viih Tube tentou jogar Thaís Braz contra Juliette Freire no BBB21. A youtuber falou mal da advogada e ainda incentivou a dentista a puxá-la para o paredão, caso haja um contragolpe. Ela também relembrou o tempo que ficou afastada da paraibana. “Acredito que ela voltou a falar comigo porque ficou com ciúme”, disse.

“Quando eu fiquei sozinha, ela começou a ser amiga da Sarah [Andrade]. Ela se afastou de mim”, relatou Vitória. “Ela não ficava comigo nas festas, não dormia comigo, não brincava comigo, a gente não conversava mais”, continuou ela.

“Quando Nego Di saiu, eu precisava de um abraço e ela não estava comigo. Nada fez sentido para mim”, relembrou a atriz, que na verdade, havia avisado Juliette que iria se afastar dela. “Quando eu fiquei no buraco e você também, a gente se achou. A gente se fortaleceu. Ela voltou a falar comigo”, pontuou Viih.

“Acredito que foi porque ela percebeu que eu tinha te achado, que eu estava feliz com você”, seguiu, insinuando que Juliette tenha se reaproximado dela para atrapalhar a amizade com Thaís. “Ela sempre alfinetou você, nunca confiou em você. Teve aquele papo de que ela votaria em você”, envenenou.

A atriz, então, usou uma fala de Caio Afiune contra a paraibana. “Ele falou que tudo o que te atinge, ela acaba indo. Eu. Camilla [de Lucas] e João [Luiz Pedrosa]. A situação da Carla [Diaz]. Pocah e Fiuk”, listou Viih, sobre as proximidades em comum de Juliette e Thaís.

“Tudo o que te importa, acaba envolvendo ela, parece que é de propósito”, observou. “Sabe que eu já tinha pensado isso? Mas achei que era coisa da minha cabeça”, concordou a goiana.

Confira um trecho da conversa no BBB21:

#BBB21 Viih disse Thaís: “Tudo o que te atinge, a Juliette acaba indo.” Nossa, o mundo da Juliette gira em torno da planta da Thaís. Alguém avisa? pic.twitter.com/5xmp3P8oLn

— Davi (@ComentsDavi2) April 10, 2021

