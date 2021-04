Após a discussão que teve com João Luiz Pedrosa e Viih Tube durante a madrugada desta sexta-feira (16) no BBB21, Juliette Freire fechou a cara e foi desabafar com Camilla de Lucas. A advogada não gostou de ser rebatida toda hora. “Me deu vontade de chorar”, confessou.

A briga aconteceu quando a paraibana tentou argumentar seus motivos para votar em Caio Afiune e contou sobre suas desconfianças. A loira e o professor, no entanto, rebateram todos os motivos da maquiadora, que não conseguiu concluir seu raciocínio.

“Quando eu falei para a Viih e para o João, a gente meio que tretou. Deu umas faiscadas porque eles me interrompiam, e eu estava nervosa para explicar o que estava sentindo, e eles defendendo, dizendo que com eles, ele [Caio] era muito bom”, relatou Juliette.

“Eu não queria dizer que [Caio] não [era bom], eu queria dizer como eu me sentia. Eu estava angustiada”, explicou a nordestina. “Eu percebi mesmo que você estava um pouco estranha”, observou Camilla, escutando o desabafo.

“Eu estava pensando que, se eu ganhasse o líder, eu poderia colocá-lo [Caio], porque o Arthur [Picoli], com todas coisas dele, não me devia lealdade, não me conhecia tão profundamente”, justificou a advogada, ao saber que a opção de voto de Vitória provavelmente seria o crossfiteiro.

“O Arthur não votou em você na última?”, perguntou a carioca. “Votou em João”, respondeu Juliette. No entanto, o capixaba votou em Gilberto Nogueira e mentiu quando foi questionado.

