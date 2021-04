Não tem mais jeito, como diria o nosso apresentador: “Hashtag e textão, não decidem Paredão”. Quem votou e fez sua parte, é hora de ficar na torcida, pois o Tiago Leifert acaba de anunciar que a votação do 15º Paredão do BBB21 está encerrada. Arthur, Camilla de Lucas e Pocah disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.