Arthur Picoli se irritou ao cumprir o castigo do monstro no BBB21.O preparador físico foi proibido de entrar na piscina, mas ficou justamente diante do espelho d’água para se revezar com Pocah durante a penalidade, que obrigou os brothers a se vestirem de samambaias. Ele prometeu votar em que se banhasse na sua frente. “Vou apelar”, disse.

“O primeiro que entrar na piscina na minha frente, eu voto amanhã. ‘Por qual motivo? Entrou na piscina’. Sem pensar”, afirmou o crossfiteiro, na manhã deste sábado (10). “É a mesma coisa de o cara estar com fome e você sentar e comer um prato de comida na frente do cara”, concordou Caio Afiune.

Certo de que irá ao paredão e será eliminado, Arthur também assegurou que vai “causar” caso fique e seja castigado novamente com o monstro. Mais cedo, o capixaba perdeu 50 estalecas por agachar enquanto cumpria o castigo. Na tarefa, o educador físico precisa ficar em pé, dentro de um vaso de planta, em revezamento com Pocah.

“Não estou sentado não, velho, só estou agachado, não estou encostando em nada, pelo amor de Deus”, reclamou ele com a produção. “Estou puto já nessa desgraça. Palhaçada, bicho. Vai se foder”, resmungou.

“Filho da puta, vai para o VIP e me tira da parada. Demorou. Nunca nem votei nele”, seguiu o crossfiteiro, se referindo a João Luiz Pedrosa, que ganhou a Prova do Anjo e o colocou no monstro. Com isso, Arthur perdeu 300 estalecas e teve que ir para a xepa.

