‘Vou devolver a harmonia ao futebol’

Após o fiasco e implosão da Superliga durante a semana, muitas mudanças aconteceram no futebol europeu. Na “dança das cadeiras” ocorrida entre dirigentes após o polêmico anúncio da competição, no último domingo, o CEO do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, assumiu cargo na diretoria da Uefa, virando o novo executivo-chefe da entidade.

Em entrevista ao jornal Tuttosport, publicada nesta quinta-feira, o lendário ex-atacante da equipe bávara prometeu “devolver a harmonia” ao futebol europeu após dias recheados de polêmicas e incertezas.

“Tenho 65 anos e, na minha vida, já vi muita coisa. Não foram dias fáceis, mas o importante é que essa história (da Superliga) acabou. O que aconteceu deixou todos chateados, inclusive os que fizeram nascer a Superliga. Na terça-feira, conversei com Ferrán Soriano (CEO do Manchester City) e outros para confirmar a retirada deles (do projeto) e ele se desculpou. Depois, chegaram desculpas de vários outros”, contou.

“Eles erraram feio, mas não é o que me interessa agora. O importante neste momento é sair dessa crise com inteligência”, completou.

Questionado sobre o que faria se tivesse uma “varinha mágica” para arrumar a situação, Rummenigge brincou.

“Eu devolveria a felicidade, a harmonia e a lealdade a todos do mundo do futebol imediatamente. Infelizmente eu não tenho (a varinha mágica), então devemos trabalhar (risos)”, divertiu-se.

Karl-Heinz Rummenigge, CEO do Bayern, durante premiação na Alemanha Getty Images

“Não dá para dizer que quem ‘venceu’ nessa história foi o Bayern, muito menos Rummenigge. Quem venceu foi o futebol de verdade, aquele pelo qual somos todos apaixonados”, acrescentou.

O alemão, porém, lembrou que não será fácil cicatrizar as ferias que foram criadas, principalmente entre o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, e o mandatário da Juventus, Andrea Agnelli.

“Não sei se a paz entre eles será possível, pois Ceferin ficou muito decepcionado. Dito isso, a Superliga era composta de 12 times. Não só de Angelli”, ressaltou.

Rummenigge também confirmou que ainda não conversou com Agnelli, que foi uma das grandes cabeças por trás da Superliga, ao lado do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.





“Não, mas por minha escolha… Ainda não é o momento de ligar para ele. Não é importante resolver tudo rapidamente. Melhor deixar a coisa cozinhar um pouco. Depois, tentarei entender o que deu a Andrea a motivação de comportar-se dessa forma e, com diálogo, sairemos melhores disso todos juntos. Não excluo nada”, finalizou.