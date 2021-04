Eva (Ana Beatriz Nogueira) surtará com a possibilidade de parar atrás das grades por ter falsificado a certidão de nascimento de Júlia (Serena e Vitoria Lovatel) em A Vida da Gente. Ela pressionará Rodrigo (Rafael Cardoso) para depor a seu favor. “O que eu puder fazer para aliviar a sua acusação, pode ter certeza que eu vou fazer”, prometerá o galã da novela das seis.

O rapaz entrou com um processo para provar que a criança é fruto do romance que teve com Ana (Fernanda Vasconcellos) antes do acidente que ela sofreu no folhetim de Lícia Manzo. Após um exame de DNA, ele obteve uma decisão favorável, mas viu o Ministério Público abrir um inquérito para apurar os crimes da mãe de Manuela (Marjorie Estiano).

A empresária entrará em parafuso ao receber uma intimação para explicar ao juiz o “roubo” da própria neta, mas ganhará um improvável aliado para a batalha nos tribunais. Lúcio (Thiago Lacerda) se oferecerá para ajudar a vilã a se livrar das acusações –e até indicará um advogado de sua confiança.

O sangue de Eva ainda subirá para os olhos ao se encontrar com o personagem de Rafael Cardoso na porta do quarto de Ana na cena que será exibida no próximo dia 17. “Mas olha só quem veio visitar a minha filha. Eu aposto que não foi para contar sobre a sua brilhante ideia de me denunciar à Justiça”, debochará a mau-caráter.

“A denúncia é do Ministério Público, não minha”, argumentará Rodrigo. “Escuta aqui, não se esqueça de uma coisa. Se eu sair prejudicada, se eu for presa, se eu perder a minha liberdade, a principal prejudicada nisso tudo vai ser a própria Ana. No afã de me encarar, vocês se esqueceram do principal. Quem passa 24 horas por dia ao lado dela sou eu e mais ninguém”, dirá a víbora.

Pacto com o inimigo

Rodrigo afirmará que não tem o menor interesse de colocar Eva no xilindró. “O que a gente combinou continua valendo. Eu vou fazer o possível para te ajudar. E pretendo sim dizer ao juiz que você agiu em motivo nobre. O que eu puder fazer para aliviar a sua acusação, pode ter certeza que eu vou fazer”, devolverá o irmão de Nanda (Maria Eduarda de Carvalho).

“E você espera o que com isso? Que eu te agradeça por esse ato heroico?”, alfinetará a antagonista vivida por Ana Beatriz Nogueira. “Eu não espero nada. Aliás, eu espero sim. Recuperar o direito de ter a minha filha registrada em meu nome. Só isso. Agora com licença que eu tenho mais o que fazer”, arrematará o jovem.

Com a “edição especial” do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre deste ano. A trama de época está prevista para entrar no ar em agosto.

