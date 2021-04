‘Vou guardar todos no meu coração’

A passagem do atacante Matheus Babi pelo Botafogo chegou ao fim nesta terça-feira (13). Após idas e vindas, o Athletico Paranaense anunciou oficialmente a contratação do jogador de 22 anos.

Babi chegou ao Alvinegro no meio de 2020 por empréstimo do Serra Macaense (RJ), e deixa o clube com 48 jogos e 15 gols marcados. Após o anúncio, ele publicou uma nota de despedida em suas redes sociais:

“A vida é feita por ciclos que se iniciam e se encerram. Encerro o meu no Botafogo onde fui muito feliz, conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram muito e só tenho que agradecer. A Deus em primeiro lugar pela oportunidade, aos atletas, comissão técnica, funcionários do clube, diretoria e principalmente, a torcida botafoguense pelo imenso carinho que tiveram comigo ao longo desse período. Vou guardar todos em meu coração. Obrigado, Botafogo!”.

Embora não fosse detentor dos direitos do jogador, o Botafogo receberá R$ 3 milhões para liberar o jogador antes do fim do contrato em dezembro de 2021. O Furacão pagará ainda R$ 9 milhões ao Serra Macaense por 70% dos direitos de Babi, que assinou contrato até 2025.

Este é o segundo centroavante a deixar o Botafogo em 2021. Antes de Babi, em fevereiro, Pedro Raul se transferiu para o Kashiwa Reysol, do Japão. Com apenas Rafael Navarro e Matheus Nascimento para a posição no elenco, a diretoria Alvinegra deve contratar um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.