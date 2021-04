‘Vou ligar para o Ramiro e o Luan para perguntar’

Capitão do Grêmio, Pedro Geromel falou sobre a chegada do novo técnico do clube, Tiago Nunes, que foi anunciado como novo treinador nesta quarta-feira.

“O Tiago já mostrou seu trabalho, foi campeão no Athletico-PR, é um treinador vitorioso, preciso de mais um tempo pra conhecer ele pessoalmente”, disse Geromel.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Não busquei as referências, mas vou ligar para o Ramiro e para o Luan pra perguntar, mas ainda não tive a oportunidade”, brincou.

Antes de assumir o Grêmio, Tiago Nunes teve uma passagem pelo Corinthians em 2020, onde comandou Ramiro e Luan, ex-companheiros de Geromel no Grêmio.

Nunes acabou sendo demitido no segundo semestre de 2020 e foi muito criticado pela torcida e deixou a desejar em seu trabalho no Parque São Jorge.