Camilla de Lucas surtou ao se deparar com a cantora Iza na festa desta sexta-feira (9) no Big Brother Brasil 21. A sister não conseguiu segurar a emoção e começou a gritar desesperadamente. “Vou passar mal”, reagiu a influenciadora digital, que se empolgou junto com os outros brothers.

Em outras ocasiões, a carioca já havia declarado sua admiração por Iza e chegou a homenageá-la em outra balada da casa, quando a produção do programa disponibilizou microfone e violão aos participantes.

Durante a apresentação desta noite, a artista também se emocionou por estar no BBB21 após passar tanto tempo longe dos palcos e recebeu o carinho dos confinados. “Esse é o meu primeiro show com plateia desde o ano passado. Eu tô aqui muito emocionada. A gente fica tanto parado que a gente esquece como que é isso aqui”, desabafou a artista.

Nas redes sociais, os internautas comemoraram o show de Iza no BBB21 também. Confira abaixo momentos da apresentação da cantora no reality da Globo:

A REAÇÃO DA CAMILLA AO VER A IZA 🆘 #BBB21pic.twitter.com/B9wBk4qGn3

— Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) April 10, 2021

Arthur se emocionou com Iza dizendo que ele fazem o Brasil feliz demais! pic.twitter.com/lWNVY7rJEB

— Coach Crossfiteiro 🎮 (@WillianCulture) April 10, 2021

O Gil me representa muito ao ver a Iza ao vivo e a cores 🗣🗣 #PicPayNoBBB21

pic.twitter.com/PYwY9f80ga

— Gilberto Nogueira 🎓 (@gilnogueiraofc) April 10, 2021

