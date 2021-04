‘Vou tentar não ficar em dívida depois dessas palavras’

‘Discípulo’ de Marcelo Bielsa, Pep Guardiola irá enfrentar, com o Manchester City, o argentino, com o Leeds United, neste sábado (10) pela Premier League. O duelo terá transmissão ao vivo do FOX Sports, a partir de 8h20, com tempo real em vídeos no ESPN.com.br.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Antes do duelo, os treinadores trocaram elogios em entrevistas. O comandante argentino, em entrevista ao DAZN, disse que o colega é um homem mágico e que já desistiu de fazer o que ele faz.

“Interpretar as decisões inovadoras que ele incorpora em um jogo já é uma forma de me apaixonar pelo futebol, ele é um homem mágico, o que ele sabe fazer é extremamente difícil para eu tentar, e já desisti. Mas já desisti por uma admiração genuína pelo que ele faz”, disse.

“O maior elogio é ter conseguido, através de um grupo de jogadores, aproximar o jogo que eles alcançam do que o futebol, como esporte, pode gerar. Todos os esportes têm um potencial de beleza que é muito difícil de se conseguir e muito mais difícil de se conseguir em uma proporção elevada”, completou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Lisonjeado pelos elogios, durante a entrevista coletiva desta sexta-feira (9), elogiou seu colega de profissão e disse que será difícil conseguir retribuir as palavras à altura.

“Estou emocionado, me sinto esquisito, ele é um grande competidor, tentarei não ser fraco depois dessas palavras porque ele pode fazer o que quiser, estou sobrecarregado, não sei se é porque ele é o mais honesto como pessoa”, afirmou.

“Quando tenho a oportunidade de falar com ele, tenho certeza de que o que ele fala é o que ele acredita. Ele não fala nem faz nada pela mídia ou pela repercussão. Por isso fico emocionado, porque todo mundo sabe respeitar. e a admiração, a forma como me ajudou no início e estará sempre no meu coração, é por isso que sempre digo ‘uau’ sinto que não mereço porque uma pessoa que pode pesquisar ou decifrar os segredos do que você vai o que fazer ou como vai jogar, é ele “, acrescentou.