Vozes e Vultos: crítica do novo filme de suspense da Netflix

Entrou no catálogo da Netflix a partir de hoje (29) o filme “Vozes e Vultos”, terror estrelado por Amanda Seyfried, recentemente indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu trabalho no longa-metragem “Mank”, também da Netflix.

Baseado no romance “All Things Cease to Appear”, de Elizabeth Brundage, o filme conta a história de Catherine e George Claire, que trocam a grande Manhattan pela pequena e interiorana Chosen com a filha de 4 anos, depois que ele recebe uma oferta para lecionar em uma faculdade da região.









Catherine, que é uma mulher cheia de problemas pessoais e desconfianças, abre mão de sua própria carreira para seguir o marido. Ela então se dedica a transformar uma antiga fazenda de laticínios em uma casa, auxiliada por dois órfãos locais. Eles, no entanto, parecem muito ligados à casa onde ela mora atualmente.

Como George fica cada vez mais distante e encantado com a atenção de suas alunas jovens, o que desperta ainda mais as suas desconfianças, Catherine logo se vê isolada e assustada com acontecimentos inexplicáveis na nova casa.

O filme tem um clima soturno e pesado, perfeito para quem gosta de histórias densas como as que os suspenses proporcionam. Além disso, a atuação é um de seus pontos mais fortes. Veja a crítica completa no vídeo acima.