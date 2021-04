VP do Flamengo, BAP confirma posicionamento do Internacional sobre Rodinei; R$ 27 milhões estão em pauta

O lateral-direito Rodinei está em reta final de contrato no Internacional. Emprestado pelo Flamengo, o defensor tem vínculo até o encerramento do mês de maio e precisa ser comprado para permanecer no Beira-Rio. No entanto, a diretoria colorada vem cortando gastos e não deve efetuar a preferência para adquirir os direitos econômicos do jogador de 29 anos.









A pedida dos cariocas para negociar Rodinei é de 4 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões na conversão atual) e o Internacional já teria se posicionado nos bastidores. Em entrevista ao jornalista Venê Casagrande, o vice-presidente de relações externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, abriu o jogo.

“O Rodinei é um grande jogador, é um ativo do Flamengo. Está no Internacional, tem uma opção de compra, e pelo que eu sei eles não vão exercer essa cláusula. Não exercendo essa cláusula, no final de maio, o Rodinei volta para jogar no Flamengo. Ele tem contrato. Se o Internacional não pagar o que está previsto, ele volta para o Flamengo. O Internacional já disse que não tem condições de pagar esse valor”, afirmou.

Rodinei: não deve ficar no Colorado (Foto: Gabriel Machado/AGIF)Foto: Gabriel Machado/AGIF



Além da questão financeira, o retorno de Renzo Saravia pesa na balança. O argentino já voltou a realizar treinamentos e se aproxima de virar reforço para o técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez. O elenco ainda conta com os jovens Heitor, que marcou na goleada por 6×1 diante do Aimoré, e Lucas Mazetti.

Conforme o site UOL Esporte, ao longo da semana, Rodinei expôs o desejo de seguir no Internacional. Apesar disso, a diretoria não iniciou negociações para acertar a permanência. Após a vitória pelo Campeonato Gaúcho no meio de semana, Miguel Ángel Ramírez indicou a saída próxima do lateral.