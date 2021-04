VP do Volta Redonda coloca empresário de Manga em ‘saia justa’ e Vasco é citado em acerto; artilheiro do Carioca tem 15 gols em 18 jogos

O único ‘fazedor’ de gols do elenco do Vasco é o argentino Germán Cano. Foram 24 gols em 55 partidas na última temporada. O atacante tem contrato até dezembro em São Januário e foi especulado em inúmeras equipes nesta janela de transferências. Grêmio, Atlético, São Paulo, Ceará e Corinthians teriam buscado informações, mas o Gigante não pensa em fazer nenhuma negociação neste momento, muito pelo contrário.









O Vasco, mesmo tendo T. Reis no elenco, já pensou em trazer um novo ‘9’. O jogador chegaria pra disputar posição no time titular e ser mais uma opção no plantel do treinador Marcelo Cabo. Neste último fim de semana, o nome de Alef Manga, artilheiro do Carioca (média de 1 gol por jogo), foi cogitado. Não à toa o seu próprio empresário confirmou que a equipe de São Januário é uma das interessadas no atleta de 26 anos.

“Há um volume muito grande de clubes interessados no jogador. Posso te adiantar que tem uns três clubes de Série B e uns cinco de Série A. Não descartei nenhum deles até agora. No final do Carioca, ele estará na Série A ou na Série B. O importante é ele jogar em um clube que consiga resolver o problema de gols”, pontuou Marlei Feliciano, empresário do jogador e CEO da Pantera Sport em entrevista ao site ESPN.com.br.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Na tarde desta 2ª (5), surgiram novos rumores indicando que o atacante teria escolhido o Vasco. Flavio Horta, VP do Volta Redonda, desmentiu qualquer acerto ou contato do Gigante e de qualquer clube pelo jogador. O mesmo garantiu que não há nenhuma proposta por Manga, que segue no Voltaço. O camisa 11 vem levando o clube do interior do Rio para a ponta da tabela do Campeonato Carioca junto do Flamengo.

Números de Alef Manga pelo Volta Redonda:

18 jogos

15 gols