Wagner Ribeiro indica prazo e valores para Igor Gomes deixar o São Paulo; empresário volta a criticar Diniz

O meio-campista Igor Gomes é uma das grandes revelações das categorias de base do São Paulo nas últimas temporadas. Formado em Cotia, ele chegou ainda no sub-15 ao Tricolor e se firmou entre os profissionais nos dois últimos anos. Em 2020/21, foram 57 atuações, sendo 48 como titular, e quatro gols anotados.









Diante das boas atuações e do grande potencial, o jovem, atualmente com 23 anos, já esteve envolvido em especulações para deixar o clube. Em entrevista à coluna do Menon, no site “UOL Esporte”, o empresário Wagner Ribeiro, um dos mais influentes no mercado brasileiro, tendo participado de negócios com Kaká, Robinho e outros grandes nomes, revelou que já avalia levar o meia para o exterior.

“O Igor Gomes (próximo que pretende levar para Europa). Talvez na próxima janela (na metade do ano). Agora é hora de começar os contatos para que o negócio saia”, disse o empresário, que calculou o preço. “A multa dele é de 80 milhões de dólares, mas é irreal. Ninguém está com tanto dinheiro assim. A pandemia parou tudo. Dá para conseguir 25 milhões (cerca de R$ 139 milhões) em junho“, adicionou.

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



Depois de se envolver em polêmica no passado, Wagner Ribeiro voltou a apontar Fernando Diniz como responsável por atrasar a evolução de Igor Gomes. Ele ainda foi além e incluiu o experiente Daniel Alves na resposta. Com a chegada do camisa 10, o jovem acabou “sacrificado” no esquema tático.

“Culpa de Fernando Diniz. O cara tem o Daniel Alves, o melhor lateral do mundo e coloca de meia. E manda o Igor marcar lateral adversário. Atrapalha o garoto“, completou Wagner Ribeiro. Em março de 2020, o meio-campista renovou seu contrato com o São Paulo, que agora tem duração até até 30/03/2023.