Waguininho se empolga com elenco do Coritiba: “Pode fazer história”; atacante celebra rápida adaptação

O Coritiba sofreu, mas conseguiu vencer o Operário ainda no tempo normal para garantir vaga na terceira fase da Copa do Brasil. A vitória pelo placar de 3×2 na base da superação traz motivação para a equipe seguir sonhando com voos maiores na temporada. Titular com o técnico Gustavo Morínigo, o atacante Waguininho foi só elogios ao elenco.









“Pelo grupo que estamos formando, já estamos sonhando alto para chegar o mais longe possível na Copa do Brasil. Sabemos que é concorrido, com grandes equipes ainda pra se enfrentar. Mas nada é impossível. Com Deus, com trabalho no dia a dia, a gente ainda pode fazer história. O objetivo principal é o acesso à Série A. Paralelo a isso, ser campeão paranaense porque já faz uns anos que o time não consegue esse título“, destacou.

“A classificação foi muito importante para todo o grupo. Fazia muito tempo que o Coritiba não chegava na terceira fase. A gente comemorou bastante ontem no vestiário e na viagem até chegar em Curitiba. Vamos trabalhar para chegar o mais longe possível. Tiramos força para fazer o gol da vitória. E o gol foi de jogador que veio do banco de reservas. Isso mostra a força do elenco, entraram focados e conseguiram dar a vitória para a gente“, adicionou.

(Foto: Divulgação / Coritiba)



Acumulando quatro partidas e um gol pelo Coxa, Waguininho afirmou já se sentir à vontade no clube. “Minha adaptação foi muito boa e muito rápida. Lembro que joguei meu último jogo no dia 29 de janeiro no Guarani e no dia 1º de fevereiro já estava em Curitiba, fazendo os exames e tudo mais. Peguei um tempo de treinamento quando o clube estava disputando o fim da Série A“, relembrou.

“Conheci alguns jogadores, e o grupo me acolheu muito bem. Não só os jogadores, mas a comissão técnica, diretoria e o presidente. É muito bom estar aqui nesse grande clube“, completou Waguininho. Classicado à terceira fase da Copa do Brasil, a qual não alcançava desde 2018, o Coxa colocou mais R$ 1,7 milhão de premiação na conta e aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário.