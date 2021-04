Walter assina como novo clube para jogar Paulistão após alegar problemas pessoais no Vitória

Walter é o novo reforço do São Caetano. O jogador assinou contrato com o novo clube nesta sexta-feira (16), quase uma semana depois de deixar o Vitória alegando problemas pessoais.

O jogador de 31 anos se apresentou no estádio Anacleto Campanella, onde passou por exames e firmou vínculo com o time até o fim do Campeonato Paulista.

A estreia do atacante depende da regularização dos documentos, mas o São Caetano espera contar com o jogador já na segunda-feira (19) contra o São Bento, em Sorocaba.

Na última terça-feira, Walter se desligou do Vitória de forma amigável, alegando problemas pessoais. Foram apenas quatro jogos pelo Leão, sendo dois como titular e dois como reserva.

Walter em partida contra o Rio Branco pela Copa do Brasil Pietro Carpi / ECVitória

O São Caetano será a primeira experiência de Walter no futebol paulista, que soma passagens por Internacional, Porto, Cruzeiro, Fluminense, Athletico-PR, Goiás, Paysandu, CSA e Vitória. O jogador coleciona problemas na balança e ficou um ano e meio sem atuar, entre 2018 e 2020, após ser pego no antidoping por usar remédio para emagrecer.