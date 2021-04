Warner cancela filme derivado de Aquaman e projeto com AvaDuVernay · .

A Warner Bros. e a DC Films decidiram não seguir em frente com dois projetos que já estavam em desenvolvimento: The Trench, filme derivado de Aquaman (2018) focado em criaturas marinhas apresentadas no longa do herói marinho, e Novos Deuses, produção que seria dirigida e coescrita por Ava DuVernay (Olhos Que Condenam) com base em personagens da DC Comics.

“Como parte de nosso projeto para o Universo DC, alguns títulos em desenvolvimento, incluindo Novos Deuses e The Trench, não irão avançar”, disseram Warner Bros. e DC em comunicado à imprensa.

“Agradecemos aos nossos parceiros Ava DuVernay, Tom King, James Wan e Peter Safran por seu tempo e colaboração durante este processo e esperamos continuar a nossa parceria com eles em outras histórias da DC. Os projetos permanecerão em suas mãos habilidosas se eles o quiserem no futuro”, finalizou.

No caso de Novos Deuses, Ava estava escrevendo o roteiro ao lado de Tom King, aclamado autor de quadrinhos da DC e da Marvel. Eles trabalhavam na primeira adaptações dos personagens criados há décadas pelo lendário artista Jack Kirby (1917-1994).

Apesar de o filme ter ido para a gaveta da Warner, Ava permanece a bordo no desenvolvimento de outro projeto da DC. Ela é produtora e criadora de Naomi, série que será exibida na The CW.

The Trench (A Trincheira, em português) seria um filme voltado para o gênero de horror baseado nas mortais criaturas anfíbias apresentadas em Aquaman. Noah Gardner e Aidan Fitzgerald escreveram o roteiro, e James Wan, o diretor do longa original, seria o produtor ao lado de Peter Safran. Assim como Ava, Wan continua nos planos da Warner e segue trabalhando em Aquaman 2.

Os projetos estão sendo engavetados, mas ainda podem ganhar vida no futuro. A DC Films, liderada pelo presidente Walter Hamada, deixa a porta aberta para revisitar essas propriedades no futuro, embora tenha deixado claro que não há lugar no estúdio para Novos Deuses ou The Trench nos próximos anos.

Segundo a revista Hollywood Reporter, os executivos acreditavam que era melhor não deixar os cineastas reservados no desenvolvimento dos filmes sem uma definição clara à vista.

Ainda de acordo com a publicação, The Trench foi considerado durante muito tempo, mas os executivos decidiram aguardar mais um tempo para ver se a audiência exigiria mais histórias sobre o universo marinho de Aquaman, sem a necessidade de ligação direta com o personagem interpretado por Jason Momoa.

Com Novos Deuses, apesar do interesse interno, a narrativa seria um pouco mais complicada, já que o principal antagonista da história, Darkseid, foi introduzido no recém-lançado Liga da Justiça de Zack Snyder (2021). Seria necessário um tempo a mais para uma nova abordagem do personagem.

Atualmente, o duo Warner/DC continua trabalhando para manter vivo o seu universo compartilhado. Produções como O Esquadrão Suicida e The Batman ganharão série derivadas produzidas exclusivamente para o HBO Max.

Nos cinemas, com exceção do longa do Homem-Morcego protagonizado por Robert Pattinson, descrito pela Warner como “pertencente a um universo à parte”, o multiverso continuará em alta e será reintroduzido no filme solo do Flash, dando sequência aos personagens apresentados em Liga da Justiça (2017).

No Twitter, Ava DuVernay lamentou o cancelamento de Novos Deuses e agradeceu Tom King pela parceria nos últimos anos.

“Tom, adorei escrever Novos Deuses com você. Estou chateada porque a saga de Barda, Scott, Granny, Highfather e The Furies termina assim. Mergulhar no Quarto Mundo de Kirby foi a aventura de uma vida. Isso não pode ser tirado da gente. Obrigado por sua amizade”, escreveu a diretora.

