Web se comove com reação de Gabriela Duarte ao rever a mãe com Bolsonaro · .

Gabriela Duarte foi a entrevistada do Conversa com Bial, da Globo, na madrugada desta quinta-feira (15) e seu nome se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Um dos motivos foi a reação da atriz ao rever a cena em que Regina Duarte aparece ao lado de Jair Bolsonaro em maio de 2020, quando o presidente anunciou que ela não estaria mais à frente da Secretaria Especial da Cultura.

Após exibir o vídeo, Pedro Bial questionou se Gabriela se sentiu aliviada com a exoneração da mãe no ano passado. “Foi um período muito turbulento, de muitas coisas. Um período que, de certa forma, nos afastou bastante. Não por uma questão ideológica, não é isso. Tem a ver com uma dinâmica muito complicada, de entrar ali, sair… Então, eu posso responder por mim, eu fiquei muito aliviada”, admitiu.

A expressão desanimada com que Gabriela assistiu à cena fez com que muitos internautas se identificassem. “Quando eu vejo um parente apoiando Bolsonaro nas redes sociais”, comentou o usuário Fernando Mancini, no Twitter. “É muito doloroso ter uma pessoa tão próxima que pensa tão diferente de você. Força, Gabi”, desejou Robson Gomes.

Na entrevista, Gabriela revelou ainda que votou em Ciro Gomes no primeiro turno da eleição de 2018 e anulou o voto no segundo. Pedro Bial quis saber como ficou a relação de mãe e filha diante das divergências de ideais políticos.

“Não falamos sobre isso. Isso foi um pacto que fiz comigo mesma. Realmente a gente escolhe coisas que a gente combina invariavelmente, séries, filmes, a profissão. A gente se encontra no melhor. Pra que se encontrar num lugar que é espinhoso?”, explicou a atriz.

Gabriela Duarte relembrou o período difícil em que Regina esteve à frente da Secretaria Especial da Cultura. “Fiquei muito assustada, recebi muitas ameaças, nunca me passou pela cabeça isso. Foi Bizarro”, definiu.

Veja algumas reações no Twitter à entrevista de Gabriela Duarte a Pedro Bial:

Quando eu vejo parente apoiando o Bolsonaro nas redes sociais, faço a mesma cara da Gabriela Duarte ☹️😓😕 #ConversaComBialpic.twitter.com/XTMxhsz6WW

— Fernando Mancini (@fermancini) April 15, 2021

Rapaz, acabei de ver a entrevista de Gabriela Duarte no #ConversaComBial que foi ao ar na madrugada de hoje e, sabe, entendi todos os posicionamentos dela enquanto filha da R****a. É muito doloroso ter uma pessoa tão próxima pensar tão diferente de você. Mas força pra Gabi.

— Robson Gomes ▽▲ (@robinhogomes) April 15, 2021

Gabriela Duarte é uma Regina Duarte do bem.

— Pedru Maia 🎓 (@pedru_maia) April 15, 2021

a gabriela duarte deve odiar o bolsonaro e as loucuras da mãe#ConversaComBialpic.twitter.com/zmkgCGbS4h

— DOMÊNICO #bbb21 (@eumaluma) April 15, 2021

A cara da Gabriela Duarte vendo isso kkkk. Vou ter que ver essa entrevista. #ConversaComBialhttps://t.co/jtcraMhHJD

— Olliver (@Evandro_Olliver) April 15, 2021

Eu tô só a Gabriela Duarte desde 2018. pic.twitter.com/ohKgugIR83

— Açúcar invertido 🇨🇦🇧🇷 (@BFFCanadaBrasil) April 15, 2021

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia