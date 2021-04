Weidman sofre fratura na perna semelhante a de Anderson Silva, em 2013; assista ao vídeo

A história se repetiu! Em 2013, Anderson Silva teve uma fratura exposta na perna ao aplicar um chute em Chris Weidman. Na noite deste sábado (24), no card principal do UFC 261, em Jacksonville, na Flórida (EUA), foi o “All American” que sofreu terrível a fratura no combate contra Uriah Hall. A imagem forte!

O ex-campeão dos médios, no primeiro golpe, acertou a canela do adversário e imediatamente sofreu a grave fratura. O árbitro Herb Dean interrompeu o confronto e o jamaicano ficou extremamente abalado e se colocou à disposição para uma nova luta entre os dois no futuro. A equipe médica entrou no octógono e prestou os primeiros socorros ao ex-campeão do UFC. Hall ficou com a vitória por nocaute técnico.

O combate estava acirrado até Anthony Smith acertar um chute na parte posterior da coxa esquerda de Jimmy Crute – que imediatamente perdeu a estabilidade. O golpe foi nos instantes finais do primeiro round e o australiano seguiu em ação buscando o ataque. No intervalo entre os assaltos, o atleta passou por uma análise e os médicos decretaram o fim do confronto – ação que gerou uma revolta no meio-pesado. Com isso, Smith chegou ao segundo triunfo seguido e “The Brute” perdeu a série invicta de duas lutas no UFC.