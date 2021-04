Wellington Paulista renova contrato com o Fortaleza por um ano e meio

Nesta quarta-feira (7), o Fortaleza renovou o contrato do atacante Wellington Paulista, de 37 anos, por mais uma temporada e meia. Antes com vínculo até maio deste ano, o camisa 9 recebeu sondagens de outros clubes, entre eles Botafogo e Cruzeiro, por onde já havia passado ao longo da carreira.









No Leão do Pici desde 2019, Wellington Paulista conquistou dois Campeonatos Cearenses e uma Copa do Nordeste, todos ainda sob o comando de Rogério Ceni, que foi quem o contratou. Em 107 partidas com a camisa tricolor, são 31 balançadas de rede. Ele completa 38 anos no dia 22 deste mês.

Em entrevista ao site oficial do Fortaleza, Wellington Paulista celebrou a prorrogação do vínculo: “É uma sensação muito boa. Estou feliz pela renovação. É um clube que me recebeu muito bem e, com esse novo contrato, muitos me parabenizaram. Quero sempre estar fazendo gols, estarei sempre buscando meu espaço e, o mais importante, buscando títulos. Já tenho alguns e quero somar ainda mais”.

O atacante ainda diz querer melhorar os números com a camisa tricolor: “Quero aumentar minha marca de gols, jogos e isso tem que ser com muito trabalho. O torcedor e meus companheiros sabem que sou muito dedicado aos trabalhos durante a semana, nos jogos, e isso também reforça essa troca de apoio que tenho com eles”.

Na atual edição da Copa do Nordeste, o Fortaleza é o líder do Grupo B, com 14 pontos. A equipe tem pela frente o Confiança, neste sábado (10), em Aracaju, às 16h (horário de Brasília).